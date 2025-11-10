Murió Julio Enrique Saldarriaga, el hombre más longevo de Colombia: esta era su edad

Colombia despidió este viernes 10 de octubre a Julio Enrique Saldarriaga Hernández, quien se convirtió en la persona más longeva del país, según el registro del Gerontology Research Group (GRG).

Julio Enrique falleció a sus 112 años en El Carmen de Viboral, municipio ubicado al oriente antioqueño. Su deceso fue confirmado por la Alcaldía local, que lamentó su partida y lo exaltó como un referente de sabiduría y memoria.

La vida del hombre abarcó más de un siglo de transformaciones sociales y culturales, y captó la atención de investigadores internacionales interesados en los secretos de su longevidad.

Más allá de los estudios científicos, fue reconocido por su cercanía con la comunidad, convirtiéndose en un símbolo de arraigo y tradición para los habitantes de El Carmen de Viboral.

“A lo largo de los años dejó huellas de afecto, enseñanzas y ejemplo de resiliencia. Su memoria permanecerá viva en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él momentos irrepetibles. Nos reconforta saber que su legado perdurará en el tiempo”, dijo el alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, a través de sus redes sociales.

La historia familiar de Julio Enrique Saldarriaga, el hombre más longevo de Colombia

Don Julio nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, Antioquia. Su vida transcurrió entre cultivos y alambiques, dedicándose con esmero al trabajo en el campo y a la elaboración artesanal de licor, una tradición que se mantuvo viva por décadas.

Su historia familiar es tan extensa como su longevidad: seis generaciones se suceden, testimonio de una vida profundamente arraigada en su tierra.

Los baños de ron de Julio Enrique Saldarriaga

El Gerontology Research Group lo reconoció en 2025 oficialmente como uno de los supercentenarios vivos en Colombia, elevando su figura como objeto de estudio para quienes investigan los secretos de la longevidad.

Saldarriaga atribuía parte de su salud a una práctica poco convencional: los baños con ron, que según él, lo protegían de afecciones respiratorias, incluso mientras trabajaba expuesto al carbón.

Hasta 2020, Julio Enrique Saldarriaga mantenía una rutina activa, recorriendo por cuenta propia las calles de El Carmen de Viboral. Sin embargo, la llegada de la pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión.

El aislamiento sanitario lo llevó a reducir sus desplazamientos y permanecer en casa, resguardando su salud en medio de la emergencia global.