CANAL RCN
Colombia

Murió Julio Enrique Saldarriaga, el hombre más longevo de Colombia: esta era su edad

Don Julio fue reconocido por Gerontology Research Group en 2025 como la persona más longeva del país.

Foto: LongeviQuest

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia despidió este viernes 10 de octubre a Julio Enrique Saldarriaga Hernández, quien se convirtió en la persona más longeva del país, según el registro del Gerontology Research Group (GRG).

Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall
RELACIONADO

Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall

Julio Enrique falleció a sus 112 años en El Carmen de Viboral, municipio ubicado al oriente antioqueño. Su deceso fue confirmado por la Alcaldía local, que lamentó su partida y lo exaltó como un referente de sabiduría y memoria.

La vida del hombre abarcó más de un siglo de transformaciones sociales y culturales, y captó la atención de investigadores internacionales interesados en los secretos de su longevidad.

Más allá de los estudios científicos, fue reconocido por su cercanía con la comunidad, convirtiéndose en un símbolo de arraigo y tradición para los habitantes de El Carmen de Viboral.

Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total
RELACIONADO

Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total

“A lo largo de los años dejó huellas de afecto, enseñanzas y ejemplo de resiliencia. Su memoria permanecerá viva en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él momentos irrepetibles. Nos reconforta saber que su legado perdurará en el tiempo”, dijo el alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, a través de sus redes sociales.

La historia familiar de Julio Enrique Saldarriaga, el hombre más longevo de Colombia

Don Julio nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, Antioquia. Su vida transcurrió entre cultivos y alambiques, dedicándose con esmero al trabajo en el campo y a la elaboración artesanal de licor, una tradición que se mantuvo viva por décadas.

¿Qué se sabe sobre la salud de los menores víctimas de un explosivo en Antioquia?
RELACIONADO

¿Qué se sabe sobre la salud de los menores víctimas de un explosivo en Antioquia?

Su historia familiar es tan extensa como su longevidad: seis generaciones se suceden, testimonio de una vida profundamente arraigada en su tierra.

Los baños de ron de Julio Enrique Saldarriaga

El Gerontology Research Group lo reconoció en 2025 oficialmente como uno de los supercentenarios vivos en Colombia, elevando su figura como objeto de estudio para quienes investigan los secretos de la longevidad.

Saldarriaga atribuía parte de su salud a una práctica poco convencional: los baños con ron, que según él, lo protegían de afecciones respiratorias, incluso mientras trabajaba expuesto al carbón.

Hasta 2020, Julio Enrique Saldarriaga mantenía una rutina activa, recorriendo por cuenta propia las calles de El Carmen de Viboral. Sin embargo, la llegada de la pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión.

El aislamiento sanitario lo llevó a reducir sus desplazamientos y permanecer en casa, resguardando su salud en medio de la emergencia global.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fuerza Aérea Colombiana

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación

Gobierno Nacional

Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total

Disidencias de las Farc

Dos ataques con explosivos de disidencias afectaron una escuela y un hospital en Caloto, Cauca

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Neyser goleador! Colombia derrota 3-2 a España por el Mundial Sub-20

¡De nuevo Neyser Villarreal! Colombia vence 3-2 a España por el Mundial Sub-20

Redes sociales

Esta es la app colombiana que permite ganar dinero por chatear con seguidores

Los streamers e influencers también ganan dinero a través de una app creada en Colombia en la que pueden cobrar por interactuar desde sus redes.

María Corina Machado

Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”

Australia

Estudio reveló que el covid-19 podría provocar ansiedad hereditaria

Artistas

Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall