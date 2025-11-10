Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall

La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton falleció a los 79 años en California, según confirmó este sábado un portavoz de su familia a la revista People. La noticia marca el final de una carrera cinematográfica que abarcó más de cinco décadas.

Keaton ganó el Óscar a Mejor Actriz en 1978 por su icónico papel en Annie Hall, la comedia romántica dirigida por Woody Allen. Además, fue nominada al premio de la Academia por sus actuaciones en Reds, Marvin’s Room y Something’s Gotta Give.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Noticia en desarrollo...