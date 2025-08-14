Falleció la mujer víctima de un hombre que le habría prendido fuego en Manizales

Una joven de 27 años fue víctima de múltiples quemaduras en su cuerpo en el sector de la Galería, en Manizales. Un hombre le habría rociado alcohol y prendido fuego mientras dormía. La mujer se desempeñaba como trabajadora sexual y los hechos ocurrieron dentro de un cuarto de la residencia en la mañana del 12 de agosto.

Tras dos días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del SES Hospital de Caldas, la joven, identificada como Angie Tatiana Guerra Giraldo, falleció por la gravedad de sus heridas en la tarde de este miércoles 13 de agosto.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Manizales, “según algunas versiones, este habría rociado alcohol sobre ella y en la habitación y, posteriormente, prendió fuego; esto porque ella manifestó que ya se quería retirar del lugar”.

No obstante, las autoridades han indicado que aún no se tiene una versión completamente clara de lo ocurrido, ya que el hecho se desarrolló sin la presencia de testigos directos. Tanto los bomberos como la policía llegaron al lugar después de que los acontecimientos ya se habían producido, por lo que no fue posible detener a alguien en el acto.

Una de las versiones conocidas proviene del acompañante de la víctima, un hombre de 37 años. Según información difundida por algunos medios locales, este individuo reconoció haber rociado alcohol, pero negó haber iniciado el fuego. Afirmó que fue la mujer fallecida quien provocó el incendio.

El indiciado permanece en libertad

Debido a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, aún no se ha logrado la detención de posibles implicados. En cuanto al hombre mencionado, se sabe que presenta quemaduras leves en su cuerpo y permanece bajo observación médica en una clínica de Manizales, donde se encuentra en proceso de recuperación. Aunque no ha sido capturado, continuará siendo parte del proceso investigativo.