CANAL RCN
Colombia

Falso guía turístico drogaba a extranjeros en hoteles para dejarlos indefensos y hurtarles sus pertenencias

Los hurtos acreditados superan los 114 millones de pesos.

Cuidado con los estafadores.
Cuidado con los estafadores. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
07:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Bogotá, se registró un nuevo caso contras turistas extranjeros. Esta vez, las autoridades descubrieron a un hombre que, bajo la fachada de guía turístico, utilizaba las redes sociales para acercarse a viajeros y ofrecerles planes dentro de la ciudad.

VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias
RELACIONADO

VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias

El contacto inicial parecía inofensivo, pero detrás, este sujeto ocultaba un plan criminal para despojar a los extranjeros de sus pertenencias.

Así era como el falso guía turístico contactaba a sus víctimas en Bogotá

El hombre fue identificado como Marco Antonio Modesti, quien según los elementos materiales de prueba recopilados buscaba a los turistas a través de plataformas digitales y les ofrecía una supuesta experiencia como guía en Bogotá.

Con este argumento lograba establecer confianza y los convencía de aceptar recorridos que incluían planes culturales y de entretenimiento.

¿Cómo era su modus operandi?

Los trayectos organizados por él terminaban en los hoteles donde se hospedaban las víctimas.

"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado
RELACIONADO

"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado

Una vez allí, según lo documentado en las denuncias, el supuesto guía los persuadía para compartir algunos minutos adicionales en las habitaciones o espacios comunes, presentando bebidas como parte del cierre de la jornada.

Fue en esas circunstancias donde, presuntamente, mezclaba medicamentos de uso veterinario en los líquidos que entregaba a los turistas.

Justo ahí quedaban inconscientes, y en ese estado de vulnerabilidad, el procesado aprovechaba para apropiarse de dinero en efectivo, artículos personales, objetos de valor y realizar transferencias desde las cuentas bancarias de los afectados.

¿Quiénes eran sus principales víctimas?

Las denuncias y las pruebas recolectadas muestran que entre las víctimas se encuentran ciudadanos italianos, tailandeses, norteamericanos, israelíes y alemanes.

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe
RELACIONADO

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

Los casos confirmados hasta el momento representan un monto de 114 millones de pesos en pérdidas. Cada uno de los robos se produjo en las mismas condiciones.

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá formuló imputación por el delito de hurto calificado y agravado. El acusado no aceptó los cargos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Ladrón quiso robar cable en Transmilenio y quedó atrapado en un hueco

Temblor en Colombia

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

JEP

¿Cuáles serán las sanciones en contra de los exintegrantes del secretariado de las Farc por parte de la JEP?

Otras Noticias

Brasil

El FPC se tomó Brasil: grandes banderazos de las hinchadas de América de Cali y Atlético Nacional

Las hinchadas de los clubes colombianos que competirán en Brasil este martes hicieron notar su presencia en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Dólar

El dólar registró un importante precio en Colombia hoy 19 de agosto de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 19 de agosto de 2025.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 19 de agosto de 2025

Donald Trump

Donald Trump afirma que se organizará una cumbre para reunir a Putin y Zelenski

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura