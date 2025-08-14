CANAL RCN
Colombia

"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado

Según la madre, pese a entregar información clave sobre el paradero de su hijo, la Policía no actuó.

Foto: captura de pantalla de video

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
04:31 p. m.
El asesinato de un adolescente en la localidad de Los Laches, Bogotá, vuelve a coger fuerza luego de que su madre, Carolina García, afirmara que la Policía del CAI del sector ignoró información precisa que les entregó sobre el paradero de su hijo, desaparecido durante cinco días.

Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades
El joven, de 16 años, fue encontrado con signos de tortura el pasado domingo 10 de agosto.

Madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado

Durante una intervención en el Concejo de Bogotá, Carolina García relató que el martes, día de la desaparición, recibió un mensaje advirtiendo que su hijo podría estar en un bosque cercano.

Según ella, acudió al CAI de Los Laches para informar a los uniformados, pero su denuncia no fue atendida con urgencia.

Ellos sabían, ellos sabían todo y no me ayudaron

Ante la falta de acción, Carolina y el padre del menor decidieron iniciar por su cuenta la búsqueda.

Madre de Harold Aroca pidió investigación al CAI de Los Laches

En su intervención, la mujer exigió que se investigue no solo a los responsables materiales del crimen, sino también la actuación de los uniformados del CAI de Los Laches:

Quiero justicia por mi hijo y por todos los niños y adolescentes que están cayendo en manos de criminales mientras las autoridades no hacen nada.

Por ahora, la investigación continúa sin capturas, mientras crece la presión pública para que la Policía y la Fiscalía den resultados.

