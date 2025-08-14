"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado
Según la madre, pese a entregar información clave sobre el paradero de su hijo, la Policía no actuó.
Noticias RCN
04:31 p. m.
El asesinato de un adolescente en la localidad de Los Laches, Bogotá, vuelve a coger fuerza luego de que su madre, Carolina García, afirmara que la Policía del CAI del sector ignoró información precisa que les entregó sobre el paradero de su hijo, desaparecido durante cinco días.
El joven, de 16 años, fue encontrado con signos de tortura el pasado domingo 10 de agosto.
Durante una intervención en el Concejo de Bogotá, Carolina García relató que el martes, día de la desaparición, recibió un mensaje advirtiendo que su hijo podría estar en un bosque cercano.
Según ella, acudió al CAI de Los Laches para informar a los uniformados, pero su denuncia no fue atendida con urgencia.
Ellos sabían, ellos sabían todo y no me ayudaron
Ante la falta de acción, Carolina y el padre del menor decidieron iniciar por su cuenta la búsqueda.
Madre de Harold Aroca pidió investigación al CAI de Los Laches
En su intervención, la mujer exigió que se investigue no solo a los responsables materiales del crimen, sino también la actuación de los uniformados del CAI de Los Laches:
Quiero justicia por mi hijo y por todos los niños y adolescentes que están cayendo en manos de criminales mientras las autoridades no hacen nada.
Por ahora, la investigación continúa sin capturas, mientras crece la presión pública para que la Policía y la Fiscalía den resultados.