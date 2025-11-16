CANAL RCN
Colombia

Con uniformes y elementos especiales: así fingían ser empleados de telecomunicaciones para robar

Según las autoridades, entre los ocho ocho señalados, hay cinco extranjeros.

Falsos empleados telecomunicaciones
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
09:49 a. m.
La Policía capturó en Bogotá a ocho personas que se hacían pasar por operarios de una empresa del sector para robar en distintos puntos de la ciudad.

Los descubrieron luego de que los mismos ciudadanos alertaran sobre un vehículo sospechoso en la zona.

Delincuentes fingían ser empleados de telecomunicaciones para robar

Todo comenzó en el barrio Siete de Agosto, donde habitantes reportaron a la línea 123 la presencia de un carro que generaba sospechas, debido a que varias personas descendían del vehículo con atuendos que imitaban los de una empresa de telecomunicaciones y se movían entre postes y zonas de cableado.

Con esa información, los uniformados de la estación Barrios Unidos iniciaron la búsqueda del automóvil.

El vehículo fue interceptado en la carrera 19 con calle 63, donde los policías encontraron en su interior a ocho individuos, cinco de ellos de nacionalidad extranjera.

Usaban uniforme de empresa y elementos especializados para confundir

Todos portaban prendas que simulaban la indumentaria oficial de técnicos en telecomunicaciones, además de cascos, seguetas, destornilladores, conos y otros elementos usados para intervenir redes.

Al revisar el automotor, los agentes también hallaron más de 60 metros de fibra óptica cortada, cuyo valor comercial ronda los 14 millones de pesos, confirmando así que el grupo transportaba material robado.

De acuerdo con la verificación preliminar, el cable habría sido sustraído en inmediaciones de la vía La Calera, donde presuntamente ejecutaron la maniobra antes de dirigirse hacia la zona urbana del norte de Bogotá.

Tras constatar que ninguno de los detenidos pertenecía a la empresa cuyos uniformes llevaban, la Policía procedió a capturarlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía, donde deberán responder por los hechos atribuidos.

Además, las autoridades también señalaron que varios de ellos tenían anotaciones por hurto

