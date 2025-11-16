¿Por qué Estados Unidos está negando tres de cada diez visas de turista a los colombianos?

El deseo de los colombianos por ingresar a Estados Unidos, ya sea por turismo o en busca de oportunidades laborales, continúa aumentando.

Pero, en paralelo, las estadísticas muestran que cada vez son más los requisitos, las verificaciones y las inconsistencias detectadas durante el proceso de entrevista, generando un repunte en las negativas de visa B1/B2.

¿Por qué Estados Unidos le está negando la visa de turista a los colombianos?

Actualmente, tres de cada diez solicitudes de visa de turista en Colombia están siendo rechazadas, según datos consolidados por expertos migratorios.

Los motivos principales se relacionan con inconsistencias en las respuestas del formulario DS-160, falta de documentos que respalden la información entregada, historial migratorio cuestionable y problemas al demostrar arraigo económico, familiar o laboral, elementos que hoy tienen un peso decisivo durante la entrevista consular.

Incluso, es de resaltar que, más de 106.000 solicitudes fueron negadas en los primeros seis meses de 2025, un aumento del 3.000% frente al mismo periodo de 2021, cuando se registraron cerca de 3.600 negativas, bajo la administración del presidente Joe Biden.

En medio de este escenario, especialistas en movilidad internacional explican que, aunque la visa de turista enfrenta un proceso cada vez más estricto, existen otras alternativas migratorias.

¿Qué otro tipo de visa se puede solicitar?

Visa EB-3 (residencia permanente): es una de las alternativas más robustas para quienes desean radicarse de manera definitiva junto con su familia. Permite ingresar al país con un empleo garantizado y obtener la residencia permanente desde la llegada.

Visa H-2A (empleo agrícola temporal): o rientada a trabajos de temporada en cultivos, cosecha, siembra y actividades afines. Cada año miles de trabajadores viajan bajo este programa con contratos oficiales y supervisados.

rientada a trabajos de temporada en cultivos, cosecha, siembra y actividades afines. Cada año miles de trabajadores viajan bajo este programa con contratos oficiales y supervisados. Visa H-2B (empleo temporal no agrícola): diseñada para labores en entretenimiento, hotelería, jardinería, paisajismo y construcción.

Recomendaciones clave para que no le nieguen la visa de turismo

Agencias de viajes y consultores migratorios insisten en que la preparación anticipada es esencial: revisar minuciosamente el formulario DS-160, verificar que la información sea coherente, reunir documentos que evidencien vínculos en Colombia y presentar pruebas claras de estabilidad laboral y económica.

Sandra Moreno, vicepresidenta de Latam Global Workforce Connection, enfatizó que tres ejes diferencian los procesos bien gestionados: transparencia y legalidad, acompañamiento integral e impacto social.

Asimismo, los especialistas también recuerdan que una negativa de visa no significa un bloqueo permanente. Cada proceso se evalúa de manera independiente, por lo que los solicitantes pueden volver a aplicar cuando cuenten con argumentos y soportes más sólidos.