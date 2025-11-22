CANAL RCN
Colombia

El clamor de Giovanny Ayala por su hijo secuestrado en el Cauca: conmovedor mensaje

Giovanny Ayala envió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales desde una iglesia católica pidiendo por la vida de su hijo secuestrado.

Giovanny Ayala conmovedor mensaje secuestro hijo Miguel y mánager Nicolás
Fotos: IG Giovanny Ayala y Miguel Ayala

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
08:26 a. m.
Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala y su mánager Nicolás siguen secuestrados y la angustia crece en el país mientras avanza la investigación.

Debido a este hecho, el reconocido cantante de música popular se expresó a través de la opinión pública con un conmovedor mensaje en una declaración cargada de angustia y fe que el artista compartió para pedir solidaridad y oración en medio del drama familiar.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el secuestro de su hijo y del mánager?

La desaparición de Miguel Ayala, músico de 23 años, y de Nicolás Pantoja, su mánager y acompañante habitual, completa varios días sin respuestas claras. Ambos fueron abordados por hombres armados en una zona rural del Cauca cuando regresaban a Popayán después de una presentación en Huisitó, municipio de El Tambo.

Agradezco a cada una de las personas que se ha solidarizado con esta situación.

Su destino final era el aeropuerto de Palmira, donde tenían previsto tomar un vuelo, pero el trayecto fue abruptamente interrumpido.

En medio de ese panorama, el conmovedor mensaje del cantante Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo se convirtió en un llamado nacional a la solidaridad.

El artista expresó en redes sociales su dolor al ver a su familia envuelta en una situación que calificó como devastadora. También pidió respeto por la integridad de los jóvenes, recordando que su hijo es “un muchacho trabajador, con sueños y sin vínculos con la violencia.

De acuerdo con su declaración, Miguel y Nicolás siempre viajaban juntos para cumplir con compromisos musicales y nunca habían enfrentado una situación que pusiera en riesgo su seguridad.

¿Qué se sabe del secuestro del hijo de Giovanny Ayala y del mánager Nicolás?

Las autoridades confirmaron que la retención ocurrió en el sector rural de El Túnel, en Cajibío, cuando un grupo de hombres armados detuvo el vehículo en el que se movilizaban los dos jóvenes.

Según el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, los responsables serían integrantes del frente Jaime Martínez, una disidencia de las antiguas Farc que opera en la región.

Mientras avanza la búsqueda y se refuerzan las operaciones militares, la familia insiste en mantener la esperanza. El conmovedor mensaje del cantante Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo también incluyó una súplica: que quienes tienen retenidos a los jóvenes permitan su regreso sano y salvo.

El país permanece atento a la evolución del caso, que ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad en los corredores viales del Cauca y el impacto humano que dejan los grupos armados sobre las familias de artistas, trabajadores y civiles.

