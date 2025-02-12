CANAL RCN
Colombia

La misteriosa pista en el feminicidio de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló

El capitán Pablo Andrés Masmela le habría disparado a la teniente María Camila Mahecha en el Cantón Norte.

María Camila Mora.
María Camila Mora.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
04:30 p. m.
El pasado miércoles 26 de noviembre ocurrió un macabro suceso que tiene consternada a las Fuerzas Militares. Al parecer, un capitán del Ejército habría asesinado a una teniente y luego se quitó la vida.

Este caso ocurrió en el Cantón Norte de Bogotá. En la noche, se escucharon disparos que provenían del parqueadero, cerca de un casino. Cuando las autoridades investigaron, se encontraron con los cuerpos de la teniente María Camila Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela.

Capitán se quitó la vida luego del feminicidio

Los cadáveres estaban adentro de un carro. Las pesquisas han revelado que ambos habrían sido pareja.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos”, informaron las Fuerzas Militares.

Luis Eduardo Leyva, abogado de la familia de Mora, habló con La FM. Si bien el proceso quedó cerrado, dado que el señalado agresor murió; precisó que llevarán el caso ante la justicia para determinar si hubo fallas de seguridad.

La misteriosa pista: ¿Por qué la pistola no era de dotación?

El abogado indicó que el arma encontrada en el carro no era de dotación, lo cual abre una serie de dudas. Además, se supo que la relación de Mora con Masmela habría acabado hace tres meses, luego de dos años.

“Si usted no es para mí, no es para nadie”, esta habría sido una de las amenazas del capitán. Cabe mencionar que Mora fue la primera mujer en Colombia que piloteó una aeronave no tripulada.

Por su parte, Paul Mora, quien era cercano a la teniente, declaró: “Era una mujer profesional, estricta y dedicada. Ahora salen a decir que fue un problema de pareja. Que el capitán, quien estaba a punto de ascender, discutió con ella, la asesinó y luego se quitó la vida”.

