25N: Aumento de violencias basadas en género en Colombia es dramático, a pesar de las rutas de atención

Como cada año, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, una fecha que pone en evidencia la crítica situación que vive el país en materia de violencia de género.

A pesar de las campañas y rutas de atención para las víctimas, los registros son cada vez más alarmantes.

Solamente en Bogotá, entre enero y septiembre de este año se han denunciado 30.400 casos de violencia intrafamiliar; mientras que en Barranquilla son más de 50.000; más de 12.000 en Medellín y en Cali 3.500.

Sobre los casos de violencia sexual, las autoridades registraron 5.043 denuncias en Bogotá durante los primeros 9 meses del 2025; y las cifras muestran que en 2024 más de 2.500 mujeres fueron valoradas con riesgo de feminicidio (49% de ellas con riesgo extremo).

Alarmante cifras de feminicidios

En Barranquilla el panorama no es más alentador. Este año la data arroja por lo menos 11 feminicidios, aunque según el Observatorio Feminicidios Colombia los números son aún mayores.

De acuerdo con el más reciente informe ‘Vivas nos queremos’, entre enero y septiembre se presentaron 621 feminicidios en todo el país, siendo Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena y Santander las zonas más afectadas.

Este mismo reporte indica que mayo, enero, marzo y julio han sido los meses más violentos para las mujeres. Además, refleja que la mayoría de los victimarios son hombres conocidos por las mujeres, y que los hogares suelen ser el epicentro de estas violencias.

En Bogotá, el incremento de violencias basadas en género este año ha sido del 15%.

Joven sobrevivió a un intento de feminicidio y clama justicia

Hace cinco meses, una joven de 25 años fue agredida en Bogotá por parte de su expareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en Kennedy, cuando el hombre la atropelló con un vehículo, la arrastró varias cuadras y la dejó grave en una UCI.

“Por cosas de la vida no me morí, haber salido viva después de estar debajo de un carro tampoco me lo explico”.

La mujer, que sobrevivió al brutal ataque, sigue a la espera de que se haga justicia. Su agresor fue imputado por intento de feminicidio y aún no ha sido condenado.

Entretanto, ella enfrenta múltiples quebrantos de salud y asegura que su vida laboral y psicológica se desmoronaron por completo.

La joven relata que, a pesar de haber denunciado tres veces al hombre cuando iniciaron los malos tratos, la justicia no fue diligente para protegerla.