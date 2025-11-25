CANAL RCN
Colombia Video

25N: Aumento de violencias basadas en género en Colombia es dramático, a pesar de las rutas de atención

Este martes se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, mientras en Colombia el panorama en esta materia es desalentador.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
07:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como cada año, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, una fecha que pone en evidencia la crítica situación que vive el país en materia de violencia de género.

A pesar de las campañas y rutas de atención para las víctimas, los registros son cada vez más alarmantes.

2025 podría ser el año más crítico de la década por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá
RELACIONADO

2025 podría ser el año más crítico de la década por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá

Solamente en Bogotá, entre enero y septiembre de este año se han denunciado 30.400 casos de violencia intrafamiliar; mientras que en Barranquilla son más de 50.000; más de 12.000 en Medellín y en Cali 3.500.

Sobre los casos de violencia sexual, las autoridades registraron 5.043 denuncias en Bogotá durante los primeros 9 meses del 2025; y las cifras muestran que en 2024 más de 2.500 mujeres fueron valoradas con riesgo de feminicidio (49% de ellas con riesgo extremo).

Alarmante cifras de feminicidios

En Barranquilla el panorama no es más alentador. Este año la data arroja por lo menos 11 feminicidios, aunque según el Observatorio Feminicidios Colombia los números son aún mayores.

De acuerdo con el más reciente informe ‘Vivas nos queremos’, entre enero y septiembre se presentaron 621 feminicidios en todo el país, siendo Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena y Santander las zonas más afectadas.

Este mismo reporte indica que mayo, enero, marzo y julio han sido los meses más violentos para las mujeres. Además, refleja que la mayoría de los victimarios son hombres conocidos por las mujeres, y que los hogares suelen ser el epicentro de estas violencias.

Violencia política afecta al 78% de las candidatas en Colombia, revela estudio nacional
RELACIONADO

Violencia política afecta al 78% de las candidatas en Colombia, revela estudio nacional

En Bogotá, el incremento de violencias basadas en género este año ha sido del 15%.

Joven sobrevivió a un intento de feminicidio y clama justicia

Hace cinco meses, una joven de 25 años fue agredida en Bogotá por parte de su expareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en Kennedy, cuando el hombre la atropelló con un vehículo, la arrastró varias cuadras y la dejó grave en una UCI.

“Por cosas de la vida no me morí, haber salido viva después de estar debajo de un carro tampoco me lo explico”.

La mujer, que sobrevivió al brutal ataque, sigue a la espera de que se haga justicia. Su agresor fue imputado por intento de feminicidio y aún no ha sido condenado.

RELACIONADO

Entretanto, ella enfrenta múltiples quebrantos de salud y asegura que su vida laboral y psicológica se desmoronaron por completo.

La joven relata que, a pesar de haber denunciado tres veces al hombre cuando iniciaron los malos tratos, la justicia no fue diligente para protegerla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Indignación por hombre que hizo varios disparos al aire en Bogotá: ¿Qué dicen las autoridades?

Disidencias de las Farc

El caso de falsos positivos por el que también investigan al general (r) Juan Miguel Huertas

Disidencias de las Farc

¿Cuánto cuesta el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá?

Otras Noticias

Comercio

Reconocida juguetería de EE.UU. aterrizará en Colombia y competirá en el mercado: estos serán sus puntos

La marca tiene presupuestado abrir cinco puntos a partir de 2026.

Dimayor

Oficial: hay cambios en la programación de la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Desde la Dimayor informaron una modificación importante en la tercera fecha de la fase de cuadrangulares.

Estados Unidos

Trump puso en marcha la 'Misión Génesis' en Estados Unidos: ¿en qué consiste?

Masterchef Celebrity Colombia

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales