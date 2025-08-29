Desconocemos las acciones del CTI y la Policía: familia de Valeria Afanador denuncia falta de avances en el caso

A través de una carta conocida este 29 de agosto, la familia de Valeria Afanador hizo fuertes señalamientos que aluden a las autoridades en medio del caso de desaparición de la niña de 10 años.

En el comunicado, los padres de la pequeña, que completa más de 15 días desaparecida, denunciaron “graves irregularidades en la investigación”, asegurando que la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional "han actuado con inexcusable demora e ineficacia".

La familia reiteró lo ya mencionado por la Defensoría del Pueblo, acerca de las demoras para emitir la circular amarilla de Interpol y las rutas correspondientes como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, propio de este tipo de casos.

A esto, se suma el rechazo de los padres de Valeria frente a la tardanza del colegio para notificar la ausencia de Valeria, de quien no se tiene rastro desde el pasado 12 de agosto a las 10 de la mañana.

Duro señalamiento a la Fiscalía y la Policía

Para la familia hay una clara responsabilidad del Estado, por lo que pidieron al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República comprometerse públicamente con la búsqueda de la menor y garantizar la protección de todos los niños y niñas en entornos escolares.

Uno de los puntos más preocupantes de la misiva tiene que ver con las medidas tomadas por las autoridades, pues la familia asegura que “desconoce las acciones concretas que han asumido el CTI y la Policía”.

No hay información clara sobre diligencias en cámaras de seguridad ni sobre interrogatorios a testigos.

La familia añadió que siente “rabia e incredulidad” que ante la desaparición de Valeria “la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día”.

Familia de Valeria exige avances

Debido a esto, la familia de la menor exigió que se tomen medidas urgentes de parte de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos internacionales de derechos humanos, a los que pidió veeduría y acompañamiento en el caso.

Sobre la Fiscalía, la petición es que se hagan públicos los avances en la investigación y se ordene la activación de todos los recursos para hallar a la niña. A la Procuraduría pidieron investigar disciplinariamente a los funcionarios que hayan omitido cualquier información o esfuerzo en el caso.

Finalmente, la familia Afanador Cárdenas pidió la movilización en redes sociales de parte de la sociedad civil y los medios de comunicación, para visibilizar la situación y exigir soluciones urgentes.