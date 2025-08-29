CANAL RCN
Colombia

Desconocemos las acciones del CTI y la Policía: familia de Valeria Afanador denuncia falta de avances en el caso

La familia de la menor desaparecida hizo un duro señalamiento sobre las acciones tomadas por las autoridades en el caso y pidió al Gobierno pronunciarse.

¿Familia de Valeria Afanador ha recibido extorsiones a cambio del paradero de la niña?

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
10:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de una carta conocida este 29 de agosto, la familia de Valeria Afanador hizo fuertes señalamientos que aluden a las autoridades en medio del caso de desaparición de la niña de 10 años.

En el comunicado, los padres de la pequeña, que completa más de 15 días desaparecida, denunciaron “graves irregularidades en la investigación”, asegurando que la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional "han actuado con inexcusable demora e ineficacia".

Desgarrador relato de mamá y papá de Valeria Afanador: “Destrozaron una familia en segundos”
RELACIONADO

Desgarrador relato de mamá y papá de Valeria Afanador: “Destrozaron una familia en segundos”

La familia reiteró lo ya mencionado por la Defensoría del Pueblo, acerca de las demoras para emitir la circular amarilla de Interpol y las rutas correspondientes como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, propio de este tipo de casos.

A esto, se suma el rechazo de los padres de Valeria frente a la tardanza del colegio para notificar la ausencia de Valeria, de quien no se tiene rastro desde el pasado 12 de agosto a las 10 de la mañana.

Duro señalamiento a la Fiscalía y la Policía

Para la familia hay una clara responsabilidad del Estado, por lo que pidieron al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República comprometerse públicamente con la búsqueda de la menor y garantizar la protección de todos los niños y niñas en entornos escolares.

Uno de los puntos más preocupantes de la misiva tiene que ver con las medidas tomadas por las autoridades, pues la familia asegura que “desconoce las acciones concretas que han asumido el CTI y la Policía”.

Video: los últimos minutos de Valeria Afanador en el colegio, antes de su desaparición
RELACIONADO

Video: los últimos minutos de Valeria Afanador en el colegio, antes de su desaparición

No hay información clara sobre diligencias en cámaras de seguridad ni sobre interrogatorios a testigos.

La familia añadió que siente “rabia e incredulidad” que ante la desaparición de Valeria “la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día”.

Familia de Valeria exige avances

Debido a esto, la familia de la menor exigió que se tomen medidas urgentes de parte de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos internacionales de derechos humanos, a los que pidió veeduría y acompañamiento en el caso.

Sobre la Fiscalía, la petición es que se hagan públicos los avances en la investigación y se ordene la activación de todos los recursos para hallar a la niña. A la Procuraduría pidieron investigar disciplinariamente a los funcionarios que hayan omitido cualquier información o esfuerzo en el caso.

Así se habría alterado el lugar en donde desapareció Valeria Afanador: ¿Quién lo hizo?
RELACIONADO

Así se habría alterado el lugar en donde desapareció Valeria Afanador: ¿Quién lo hizo?

Finalmente, la familia Afanador Cárdenas pidió la movilización en redes sociales de parte de la sociedad civil y los medios de comunicación, para visibilizar la situación y exigir soluciones urgentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dane

Desempleo bajó al 8,8% en julio del 2025: mejoró con respecto al año pasado

Bogotá

¡Pilas! Estos son los cierres y desvíos que se presentarán en Bogotá por los conciertos de Silvestre Dangond

Transmilenio

Cayó alias ‘Morrocoyo’ en TransMilenio: un presunto exintegrante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC

Otras Noticias

Vuelta a España

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 7: Egan Bernal subió puestos

Egan Bernal subió al noveno lugar de la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 7. Así quedó la tabla completa.

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %

La SIC hizo hallazgos en tres sociedades que operan en Cali y Cúcuta, encargadas de distribuir y entregar medicamentos.

Artistas

Murió reconocido y emblemático compositor: la música está de luto

Redes sociales

Bruce Willis fue trasladado a un centro especializado para tratar su demencia

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de agosto de 2025: TRM y cotización actual