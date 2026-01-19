Familia de Yeison Jiménez alerta sobre su seguridad ante ola de especulaciones de su patrimonio

La muerte de Yeison Jiménez no solo ha conmovido a sus fanáticos, sino a un país entero que hoy llora su partida y la de sus compañeros de trabajo.

Ante el fatídico hecho presentado el pasado 10 de enero, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, se ha generado una ola de información relacionada a su muerte, su vida, entrevistas previas al hecho, entre otros asuntos de interés sobre el cantante.

Por esto, sus familiares y demás equipo de trabajo dieron a conocer un comunicado en donde alertaron sobre los riesgos de desinformar sobre el patrimonio, pues, en los días más recientes, ha circulado presunta información falsa sobre el asunto.

Familia de Yeison Jiménez habla sobre su patrimonio

En las horas más recientes se compartió un nuevo comunicado, por medio de las redes sociales oficiales del cantante, en donde se alertó sobre la difusión de especulaciones acerca su patrimonio oficial, en medio de la dolorosa situación que actualmente enfrentan sus familiares.

“En medio del momento más difícil que atraviesa su familia, su esposa, hijos y sus seres más cercanos, la difusión de especulaciones sin sustento, datos no verificados o versiones construidas desde la conjetura no solo desinforma, sino que puede comprometer la seguridad y la tranquilidad de quienes hoy viven un proceso de duelo profundo”.

Así mismo, hicieron un llamado respetuoso a medios y demás creadores de contenido a “actuar con responsabilidad” frente a la información que se publicado con respecto a la situación económica de los familiares del artista.

“La prioridad en este momento debe ser el respeto, la prudencia y el cuidado de una familia que merece atravesar esta etapa en paz y con dignidad”.

Finalmente, en el comunicado se insta a hacer seguimiento exclusivo de la información oficial que es comunicada por medio de los canales autorizados.

Concierto de Yeison Jiménez en el Campín

Por otro lado, los fanáticos del intérprete de ‘Qué día es hoy’ recibieron un importante anuncio con respecto al último concierto programado del cantante, quien iba a realizar su segundo show en el Campín el próximo 28 de marzo.

Ante las dudas sobre la realización de este, el grupo de trabajo del cantante dio a conocer que el show se llevará a cabo el próximo 31 de enero y contará con la asistencia de los artistas ya confirmados, su banda musical y una puesta en escena especial previamente adelantada.