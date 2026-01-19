Hija de Yeison Jiménez recuerda las mejores enseñanzas del artista: “Nunca te olvidaré”

Colombia entera sigue atónita ante la confirmación de la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Por esto, los más recientes posts de sus familiares han sido motivo de conversación en redes al conmover a millones de colombianos, quienes hoy lamentan su partida.

Es así como algunas de las publicaciones de Camila Jiménez, hija mayor del artista, han generado gran consternación por las palabras dedicadas hacia el intérprete de ‘El mejor caballo’.

RELACIONADO Artistas se unen para grabar el videoclip de la canción en honor a Yeison Jiménez

Hija de Yeison Jiménez comparte conmovedor mensaje

No cabe duda de que las redes sociales han estado inundadas por diferentes videos, fotografías y canciones de Yeison Jiménez, quien sin dudarlo se convirtió en uno de los exponentes más importantes para el género popular en el país. Por esto, las reacciones de sus hijas han llamado la atención de millones de fanáticos, quienes han expresado mensajes de condolencias para estas.

El más reciente post de Camila Jiménez, hija mayor del cantante, ha generado miles de reacciones ya que la joven compartió una sentida fotografía y un mensaje en honor a la memoria eterna del artista.

“Fuiste y seguirás siendo mi apoyo, mi ejemplo y mi mayor inspiración. Te amaré por siempre y nunca te olvidaré. Te recordaré por tu carisma, tu buen humor, tu sonrisa y ese talento tan grande que Dios te regaló. Gracias por todo lo que fuiste y por todo lo que me enseñaste. Siempre vivirás en mi corazón”.

En el carrusel se observa la fotografía que fue utilizada para el homenaje, hecho en el Movistar Arena de Bogotá, y a la joven haciendo un gesto de corazón con sus manos ante la multitud que se reunió para despedir al "aventurero".

Homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares

Por otro lado, la familia y grupo de trabajo del cantante dieron a conocer que este lunes 19 de enero se llevará a cabo un sentido homenaje hacia el cantante en Manzanares, Caldas. La jornada contará con caravana de vehículos, misa y demás actividades que serán informadas por medio de los canales oficiales de Jiménez.