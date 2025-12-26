Familia del hombre que murió por conductor borracho en Boyacá pide justicia: “Nos la destruyó”

Un trágico accidente de tránsito en Boyacá cobró la vida de Víctor Manuel Niño, de 59 años, cuando el vehículo en que viajaba con su familia fue impactado frontalmente por un conductor en estado de embriaguez.

El hecho ocurrió el pasado 20 de diciembre en el sector de Santa Rosa de Viterbo, Duitama. Su familia pide que haya justicia.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La víctima salió de Bogotá junto a su esposa, hija y nieto; con destino a Boyacá para pasar las festividades navideñas. Sobre las 7:00 p.m., en la vía hacia Duitama, Óscar Javier Cuadros, responsable del siniestro, invadió el carril contrario a alta velocidad e impactó de frente contra la parte izquierda del vehículo.

Testigos del accidente señalaron que el conductor intentó huir, sin lograr su cometido. Las autoridades confirmaron que las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor arrojaron grado dos.

El funeral de Niño se realizó el 24 de diciembre. “Solo pido que a mi papá se le haga justicia, no es bueno saber que una familia así puede estar pasando la Navidad tranquilamente cuando a nosotros nos la destruyó para siempre”, expresó Karen Viviana Niño, hija de la víctima.

Eulicina Jaime, esposa de Niño, se unió al llamado: “Para que se haga justicia. Ojalá que esto no vuelva a suceder”.

Conductores en estado de embriaguez

Un juez envió a Cuadros a prisión domiciliaria por los delitos de lesiones personales y homicidio culposo.

Según la Policía de Tránsito, más de 2.200 personas han sido sorprendidas conduciendo ebrias durante 2025. En Bogotá específicamente, se registran 300 vehículos siniestrados por conductores borrachos.

Durante el pasado fin de semana, de 7.000 pruebas de alcoholemia realizadas por las autoridades, 73 resultaron positivas.

Un punto importante es que con la llegada de la época decembrina, aumentan los viajes por carretera. Sin embargo, paralelamente lo hacen los casos de conductores en estado de embriaguez.