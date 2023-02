La tragedia que vive una familia colombiana para repatriar el cuerpo de su ser querido desde Perú

Hay historias que duelen aunque nosotros no seamos los protagonistas. Y estas pesan más cuando los sueños quedan a medias, y después de la muerte sigue la tragedia.

El 28 de enero de 2023 en la ciudad de Piura en Perú, un bus cayó al abismo en la “Curva del Diablo” y dejó un saldo de al menos 24 pasajeros muertos. En ese momento, todo el mundo sintió la noticia y se estremeció por lo sucedido. Pero dicen que el tiempo lo cura todo y, al paso de los días, parece que el dolor se esfuma poco a poco.

Y es que siempre que se nos vienen a la cabeza malos momentos para nuestros seres queridos, intentamos ahuyentarlos. Ángel Ladeus Yanes nació en San Bernardo del Viento, Córdoba, el 5 de diciembre de 1974. Es de una familia numerosa. Aunque sus padres fallecieron hace muchos años, tiene nueve hermanos que se han convertido, o bueno, se convirtieron en su mano derecha e izquierda cuando estuvo vivo. Sí, porque Ángel Ladeus hace parte del listado de los pasajeros fallecidos en el trágico accidente, y lo más triste es que solo hasta el domingo 5 de febrero sus familiares se enteraron.

Ángel Ladeus nació a la orilla de la playa y el mar. Se crió en este pueblo polvoriento del departamento de Córdoba, que ya no volverá a recibir más esta grata visita. Hace muchos años vivía fuera del país y no pudo retornar a las arenas donde fue feliz.

Eliana Yanes, hermana de la víctima, le contó a NoticiasRCN.com cómo recuerda a su hermano, quien significó mucho para ella. “Era el mejor hermano del mundo: alegre todo el tiempo, nos hacía reír, quería mucho a sus sobrinos, consentidor. Todo el tiempo era bromista y nunca se le vio una mala cara”. Como todo costeño, su hermana dice que amaba bailar. Y su plan favorito era siempre escuchar un buen vallenato y tomarse un par de cervezas al lado de la playa.

Pero bueno, la historia no comienza aquí. Esta tiene un inicio que, como el de ahora, es triste y tenebroso.

Eliana cuenta que, antes de la crisis en el vecino país, hace años se fueron a Venezuela en busca de oportunidades laborales, porque en San Bernardo del Viento no tenían nada que hacer. De allá regresaron en el 2017 nuevamente a Colombia. “Nos tocó comenzar de cero, llegamos solo con la ropa que teníamos. Por la situación difícil, mi hermano decidió viajar hace tres años a Chile. Al estar ubicado allá, se llevó a su esposa Milagro Duque y a uno de sus hijos, Ángel Ladeus Duque, de 12 años”, relató.

Parece que estar fuera del país se convirtió en la única opción de esta familia para lograr salir adelante y cumplir cada uno de los sueños y metas que tenían en el listado. Y es que la vida es bonita, pero a veces dura. A veces son inimaginables los esfuerzos que deben hacer algunas personas para subsistir en este mundo, que es cada día más rudo.

“Él tenía sueños grandes. Quería comprarle una casa a sus hijos y esposa. Tenía muchos planes. Entre estos, irse a Estados Unidos para trabajar fuerte por su familia”, contó su hermana con voz entrecortada. Y es que el plan de Ángel Ladeus era viajar de Chile a Perú. Y del país inca llegar a Colombia. Durar aquí un par de semanas y luego viajar hacia Estados Unidos. “Él no alcanzó a llegar a casa, emprendió el viaje el 27 de enero y me dijo que llegaría a Colombia el 30 de enero, pero nos quedamos esperándolo”, apuntó.

Aunque parezca un poco extremo, el hoy fallecido había dado inicio a este plan para darle continuidad a los sueños que tenía. “El bus cayó al abismo en Piura, le tocó desviarse por las protestas en ese país. Hablábamos con él cada cuatro horas y nos iba contando cómo transcurría el viaje, pero al paso del tiempo no supimos más de él y la zozobra comenzó apoderarse de nosotros”, indicó la familiar de Ángel.

En la conversación sostenida con NoticiasRCN.com, Eliana Yanes nos enseñó la última nota de voz que le envió su hermano: “Voy por el desierto, aquí se pierde la señal. Cuando llegue a Lima, te llamo”. Esa llamada nunca llegó, y hoy enluta a muchos corazones de la familia Ladeus en el municipio de San Bernardo del Viento.

“Yo le escribí, se me hizo raro que no se comunicara conmigo, le dejé un mensaje: 'Hermanito, respóndeme, ¿qué pasa?, estamos preocupados'. Eso fue el 30 de enero, pero pensamos que posiblemente le habían robado el celular o se le había descargado”, dijo su hermana. Mientras pasaban los días, Eliana decidió contactarse con su sobrino y la esposa de su hermano, quienes le manifestaron que en Perú había ocurrido un accidente, en el que un bus cayó por un precipicio y que Ángel Ladeus posiblemente iba en ese vehículo. Además, había una maleta que se parecía a la que usaba él. “Yo enseguida comencé a preguntar, a localizar números, publicaciones en Facebook e Instagram. Difundí videos y fotos diciendo que no sabíamos nada de él”.

Pero siempre hay ángeles que llegan para ayudarnos cuando más lo necesitamos. “Nos llamó un periodista de Perú. Este nos dijo que haría todo lo posible para ayudarnos. Nos pidió que le dijéramos cómo era mi hermano, que le diéramos información al respecto. Pero en esos días, se contactaron con nosotros de un hospital y nos dijeron que tenían 15 cadáveres y de estos solo faltaba uno por identificar. Entonces le mandamos foto y la identificación completa, el doctor nos dijo que el cuerpo tenía todas las características, pero que tenía el cabello un poco largo”, explicó.

Pese a las búsquedas, no tenían respuestas específicas, sino que, al contrario, iban surgiendo dudas y más dudas. La incertidumbre parecía no poder controlarse. Una parte de su alma y corazón les decía que su hermano estaba bien, pero otra, un poco más sensata, les rumoraba que algo malo había pasado.

Esta familia colombiana se enteró nueve días después de que su familiar sí murió en ese accidente y ahora aúnan esfuerzos para repatriar el cuerpo hacia Colombia. “Cuando supimos comenzamos a llamar a las morgues, a hospitales y clínicas, pero nos decían que no estaba en ninguna parte. El proceso de repatriación ha sido difícil, hemos llamado a la Fiscalía, Cancillería, Consulado en ambos países buscando ayuda. Ellos nos dicen que no cubren gastos de funeraria, pero sí nos brindan acompañamiento. En Colombia nos dicen que debemos llamar a la Cancillería en Perú, pero allá nos dicen que no cubren gastos”, expresó.

Justo este martes, 7 de febrero, una funeraria de Perú se puso en contacto con ella y le manifestó que la cremación del cuerpo tiene un valor de $5.300.000. “Él estuvo mucho tiempo por fuera, siempre nos decía que si moría cremaran su cuerpo, lo trajeran a Colombia y echaran las cenizas al mar”.

Lo que más quieren sus familiares es poder traer hasta Colombia el cuerpo de Ángel Ladeus, para por lo menos cumplirle un sueño: depositar sus cenizas en el mar. Porque, si bien el accidente fue en Piura y murió en esta región que también tiene mar, nunca será igual que sus cenizas estén en una ciudad peruana, que depositarlas en su natal San Bernardo del Viento, en el Caribe colombiano.

Mientras se trata de avanzar en el proceso de repatriación, su esposa Milagros Duque Villamizar, quien también dialogó con este medio, lo recuerda con mucho cariño. “Era un padre ejemplar, cariñoso, humilde, alegre y dedicado a su hogar. Era querido por todos, por sus familiares y también amigos”, destacó.

Por otro lado, alzó su voz de auxilio para poder lograr repatriar el cuerpo de su esposo hasta Colombia. “Hago un llamado a las autoridades competentes en nombre mío, de mi hijo y familiares: que me ayuden a repatriar el cuerpo de mi esposo, porque no cuento con los recursos necesarios para el traslado”.

Así pues, se espera ahora que las autoridades puedan ayudar a repatriar hasta Colombia el cuerpo de este connacional, que murió persiguiendo sus sueños. El de brindarle lo mejor a su familia, quienes hoy lamentan lo sucedido y solo esperan poder darle un último adiós al lado de la playa y el mar.