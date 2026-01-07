Orden de extradición contra alias Chiquito Malo vuelve a estar activa

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que, en las últimas horas, firmó un decreto que retira la suspensión de la orden de extradición contra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.

De acuerdo con el mandatario saliente, si el máximo cabecilla del Clan del Golfo es capturado, “inmediatamente debe ser extraditado”.

Petro insiste en que, si bien no cree en “guerras totales, mortuorias” o en la barbarie, “para lograr el éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad” y “sinceridad no hubo”.

En mayo, la comisión de paz emitió una resolución en la que solicitaba a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos ‘Chiquito Malo’.

Petro destacó la captura de alias Zarco, cabecilla del Clan del Golfo:

Tras anunciar que la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’ volvió a estar activa, el presidente destacó la captura del también cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), alias Zarco, en Montería, Córdoba.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, “tiene un historial criminal de 10 años y era requerido por concierto para delinquir, homicidio, narcotráfico y extorsión. Se desempeñaba como cabecilla financiero, administrando las rentas ilícitas para la compra de material bélico”.

Su captura debilitaría las finanzas y el control del mayor grupo armado en territorio nacional, que también es el mayor proveedor de cocaína.

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¿Gobierno ordenó frenar las operaciones contra el Clan del Golfo y las disidencias?

Días antes se conoció que el Gobierno habría frenado las operaciones contra el Clan del Golfo. Motivo por el que la Procuraduría inició una indagación preliminar en contra de Iván Velásquez, Iván Danilo Rueda, Jorge Lemus y Ricardo Rey.

Además, Noticias RCN reveló el fin de semana que documentos firmados por el entonces comisionado de paz, Otty Patiño, habrían ordenado frenar, también, las operaciones contra las disidencias e, incluso, solicitado seguridad para sus cabecillas.