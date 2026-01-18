CANAL RCN
Colombia

Ola de violencia pone en riesgo la atención médica en Buenaventura: los médicos están renunciando

Los médicos, enfermeras y otros funcionarios han renunciado e incluso abandonado la ciudad ante el temor. Esto luego del asesinato de un hombre en una sala de observación.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 18 de 2026
11:29 a. m.
La creciente ola de violencia en Buenaventura estaría generando una grave crisis en el sistema de salud, luego de que médicos, enfermeras y otros funcionarios comenzaran a renunciar y abandonar la ciudad ante el temor por su seguridad, incluso dentro de los centros asistenciales.

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos
¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos

Médicos renuncian en Buenaventura por ola de violencia

La situación se agravó tras el homicidio de un hombre de 29 años ocurrido en la sala de observación del hospital Luis Ablanque de la Plata, un hecho que causó consternación entre la comunidad y el personal sanitario, y que encendió las alarmas por la vulnerabilidad en la que quedan quienes prestan atención médica en la ciudad.

De acuerdo con la secretaria de Salud de Buenaventura, Betty Segura Solís, este tipo de hechos ha provocado que profesionales de la salud, especialmente aquellos que llegan de otras regiones para cumplir su año rural, decidan abandonar sus cargos.

“Cuando los médicos que no son de aquí vienen a su rural y miran esta situación es cuando nos piden la renuncia y ahí empieza a sufrir la comunidad en la atención, cuando van a urgencias y dicen: no tenemos, no más hay un solo médico que atiende, no conseguimos médicos, y esto es lamentable”, señaló la funcionaria.

Las autoridades en salud advirtieron que la problemática agudiza la ya delicada crisis del sistema, teniendo en cuenta que solo dos centros asistenciales deben atender a una población que supera los 300 mil habitantes, lo que pone en riesgo la atención oportuna de emergencias y servicios básicos.

Segura Solís rechazó de manera categórica los actos de violencia que afectan a la misión médica y atentan contra la dignidad humana.

Violencia en Buenaventura provoca renuncia de médicos

"Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo": gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios
“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios

“Rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida integral y la dignidad de las personas; en contra de nuestra misión humanitaria, nuestra misión médica que está cumpliendo con una labor de salvar vidas”.

A este caso se suman constantes agresiones contra el personal de salud, situación que ha llevado a las autoridades locales a solicitar acciones urgentes por parte del Estado para garantizar la seguridad de pacientes y funcionarios, y evitar que el abandono de profesionales siga profundizando la crisis sanitaria en Buenaventura.

