Violencia en el Hospital San Juan de Dios: familiares de pacientes heridos amenazaron a personal médico

La Asociación de Médicos del Valle del Cauca rechazó la agresión y pidió mayor presencia de las autoridades alrededor del hospital.

octubre 16 de 2025
03:17 p. m.
Momentos de pánico se vivieron en la sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios, en el centro de Cali, cuando un grupo de personas ingresó de forma violenta exigiendo atención inmediata para tres pacientes con heridas de bala.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles, luego de un tiroteo registrado en el barrio Sucre, a pocas cuadras del centro asistencial.

Según testigos, los heridos llegaron en motocicleta acompañados por familiares que, en medio del desespero, amenazaron al personal médico.

Denuncian disminución de presencia policial

“Fue un susto muy grande porque llegaron diciendo que si no los atendíamos, iban a matar a la gente que estaba ahí”, relató a Noticias RCN una trabajadora del hospital que pidió reserva de su nombre.

Los afectados denuncian que la presencia policial en la zona ha disminuido en los últimos meses, lo que ha facilitado que este tipo de agresiones se repitan.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca anunció que se adelanta una investigación para esclarecer los hechos y tomar medidas que garanticen la seguridad tanto de los pacientes como del personal asistencial.

Autoridades investigan hechos ocurridos en el San Juan de Dios

“Estamos en proceso de indagación y de averiguación de los hechos y obviamente de tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los pacientes, vuelvo a reiterar, y del personal de salud asistencial”, dijo a Noticias RCN Carlos Pinzón, subsecretario de Salud de Cali.

La Asociación de Médicos del Valle del Cauca también se pronunció, rechazando enérgicamente la agresión y solicitando mayor presencia de las autoridades en los alrededores del hospital. “No podemos permitir que el miedo se instale en los centros de salud. Necesitamos garantías para ejercer nuestra labor”, expresó el gremio en un comunicado.

El incidente retomó el debate sobre la seguridad en los hospitales públicos de Cali, especialmente en zonas afectadas por el aumento de la violencia urbana.

