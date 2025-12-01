CANAL RCN
Colombia

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela claman por su liberación desde el puente Simón Bolívar

Al menos 38 colombianos permanecen privados de la libertad en territorio venezolano, aunque aseguran que la cifra puede ser mayor.

Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
01:26 p. m.
En la mañana de este domingo, por segundo día consecutivo, familiares de colombianos presos en cárceles de Venezuela bloquearon el paso en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera de Cúcuta con San José de Táchira, para exigir la liberación y la intervención del Gobierno Nacional con autoridades venezolanas.

Las voces de madres, esposas, hermanas e hijos se unieron en una sola consigna: “¡Libertad!”. El registro oficial indica que al menos 38 colombianos permanecen privados de la libertad en territorio venezolano, aunque sus familiares aseguran que la cifra podría ser mayor.

Muchos de ellos llevan meses detenidos, y algunos de sus familiares sostienen que ya cumplieron más de un año sin recibir atención legal ni consular adecuada.

Familiares denuncian detenciones arbitrarias y piden intervención del Gobierno

Los detenidos han sido acusados de desestabilizar el gobierno venezolano, mientras que otros, según sus allegados, fueron arrestados únicamente por tener nacionalidad colombiana.

“Mi hijo lleva un año preso injustamente. Está secuestrado, no nos dan abogados ni información”, dijo a Noticias RCN Dolly García, madre de colombiano detenido en Venezuela.

Los manifestantes lograron reunirse este domingo con algunas autoridades locales y el Gobierno Nacional para escuchar sus peticiones y buscar vías diplomáticas que permitan interceder por los detenidos.

Piden a Petro actuar por colombianos presos

El grupo también hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro, instándolo a actuar con la misma determinación que mostró recientemente al intervenir por la liberación de dos jóvenes en Palestina.

“Que mueva a la Cancillería y a la Embajada, que luche por sus connacionales como lo hace por otros países”, expresaron.

Jaime Alexander Peña es uno de los pocos colombianos que logró ser liberado por las autoridades venezolanas.

“Más de 18 personas estuvieron a mi alrededor que son colombianos. Decepcionado porque incluso han llegado noticias del presidente apoyando y criticando lo que sucede en El Salvador, ante venezolanos y personas, pero no es capaz de luchar por sus connacionales”, comentó.

Google News Síguenos en Google News

