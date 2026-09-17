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¿Imprevisto? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 17 de 2026
02:28 p. m.
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El dólar en Colombia abrió este 17 de septiembre en 3.130 pesos, según lo que informó el Banco de la República.

Sin embargo, al igual que en la jornada anterior, fue ganando pesos de manera paulatina y volvió a cerrar con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 17 de septiembre de 2026

De acuerdo con el monitoreo que realizó el Banco de la República de Colombia a la 1:00 de la tarde de este jueves, el dólar cerró exactamente en 3.162,550 pesos.

Eso significa que, realizando el balance con el precio de apertura, hubo un incremento de 32,55 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado alcanzó los 3.152,109 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado abrió este 17 de septiembre de 2026 en 3.128,46 pesos, alcanzando su nivel más alto en una semana.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 17 de septiembre de 2026?

Luego de un monitoreo en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, en promedio, se han estipulado las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Medellín: 3.280 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Esto han planteado los expertos tras los últimos cambios del dólar

"El evento central del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC( moverá al dólar global, a los bonos y a las monedas emergentes con una fuerza que difícilmente igualará cualquier otro dato de la semana", determinó Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"En un escenario favorable, el mercado revierte el posicionamiento hawkish más agresivo, los rendimientos del tesoro ceden y el dólar global modera. El USDCLP podría retroceder hacia la zona de $925–$935 y el USDCOP podría profundizar su apreciación hacia 3.020–3.050 pesos", añadió.

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