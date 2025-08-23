Autoridades revelan detalles de atentado a helicóptero en Amalfi y ofrecen millonaria recompensa por alias ‘Alejandro’

El atentado contra un helicóptero Black Hawk de la Policía Antinarcóticos en Amalfi, ocurrido el pasado jueves 21 de agosto, habría sido planeado con varios días, incluso semanas de anticipación, según confirmaron las autoridades. El ataque, que dejó un saldo de 13 uniformados muertos y 4 heridos, fue atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC y, descrito como un hecho “milimétricamente planeado”.

Este sábado, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles contundentes sobre lo ocurrido y anunció nuevas medidas frente a este acto violento. En sus declaraciones, explicó que “el helicóptero que inició la primera fase de la extracción, uno de los dos helicópteros que aterrizó cuando ya estaba en tierra, fue prácticamente afectado en su totalidad por una carga explosiva, que, según informaciones preliminares que tenemos, estaba ya preparado en el sitio. Esa explosión fue demasiado fuerte y causó el daño del helicóptero y el asesinato de nuestros tres héroes de la patria, no fue un ataque con dron lo que causó dicha explosión”.

Se anunció millonaria recompensa por alias ‘Alejandro’, señalado responsable del atentado en Amalfi:

Las autoridades señalan a alias ‘Alejandro’, cabecilla de las disidencias de alias ‘Calarcá’, como el presunto responsable del atentado. En ese sentido, el ministro Sánchez indicó que: “la recompensa por el cabecilla principal de la estructura narcos criminal 36 es de hasta 2000 millones de pesos”.

Las declaraciones del ministro se dieron tras la visita del presidente Gustavo Petro, junto con la cúpula militar y de policía, a los uniformados heridos que se recuperan en el Hospital Central de la Policía en Bogotá.

Durante este encuentro, el ministro destacó la resiliencia de los sobrevivientes. Según dijo: “Una de las palabras que nos dijeron los patrulleros fue: nos recuperamos y seguimos cumpliendo la misión. La moral está alta, muy alta, y, a pesar del dolor, Colombia no se doblega y no nos doblegamos ante el crimen ni ante el terror”.

¿Cómo se encuentran los sobrevivientes del ataque en Amalfi?

De los cuatro policías heridos, tres se encuentran estables y bajo pronóstico reservado, mientras que uno fue sometido a una cirugía por una fractura en el radio izquierdo del brazo. Todos permanecen acompañados por sus familias mientras continúa su proceso de recuperación.

Mientras, el país permanece atento a los avances en la investigación y a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la tranquilidad de los habitantes de Antioquia, desde donde solicitaron mayor presencia del Estado en una carta enviada al MinDefensa en junio.