Crisis humanitaria se agrava en el Bolívar: 620 desplazados llegan a Arenal por amenazas del ELN

La población están huyendo de los ataques a la fuerza pública y los campos minados. Las autoridades locales pidieron ayuda urgente al Gobierno Nacional para enfrentar la situación.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
07:31 a. m.
La crisis humanitaria en el sur del departamento de Bolívar se intensifica cada día. Al menos 620 personas desplazadas han llegado al casco urbano de Arenal, huyendo de las amenazas del Ejército de Liberación Nacional y la creciente violencia en las zonas rurales.

Crisis en Bolívar: ELN tiene amenazada a la población

Las autoridades locales han expresado reiteradamente que la situación sobrepasa sus capacidades institucionales.

Tanto los alcaldes municipales como el gobierno departamental han solicitado en múltiples ocasiones la intervención del Gobierno Nacional, pero hasta ahora las acciones tomadas han sido insuficientes.

El desplazamiento no es el único problema que enfrentan los habitantes de la región. Muchos campesinos que intentan regresar a sus tierras se encuentran con campos minados, una táctica utilizada por los grupos armados en disputa.

“También fui víctima de eso, de las bombas, de los minados que se siembran. Unos animalitos que tenía también cayeron ahí lastimosamente”, aseguró Javier Toro, líder de desplazados de Arenal.

Por el momento, las autoridades continúan investigando los motivos detrás de las amenazas del ELN a dos poblaciones que, aparentemente, no tienen interés estratégico, militar o económico para el grupo armado.

“La guerra entre los dos bandos los llevan a eso, a minar, a sembrar una cantidad de minas antipersonal que nos están colocando en peligro a nosotros”, añadió Jairo Ramírez, desplazado en Arenal.

ELN instaló minas antipersonales en Bolívar

Al parecer, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido lenta y complicada. El Consejo de Seguridad programado con los alcaldes de los municipios afectados ha sido cancelado en tres ocasiones debido a problemas de agenda del ministro de Defensa.

Las autoridades locales aún esperan una nueva fecha para esta crucial reunión.

Mientras tanto, los desplazados continúan llegando a Arenal, aumentando la presión sobre los recursos locales y agravando la ya precaria situación humanitaria.

