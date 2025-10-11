Familias de soldados secuestrados en Arauca piden diálogo para su liberación

Las familias de cinco soldados profesionales secuestrados en la zona rural de Tame, Arauca, viven horas de angustia mientras esperan noticias sobre el paradero de sus seres queridos.

Secuestran a cinco soldados del Ejército en Arauca

El hecho ocurrió cuando los uniformados se desplazaban en un bus que fue interceptado en la región.

Luis Muñoz, padre de Sergio Andrés Muñoz Zapata, uno de los soldados retenidos, relató en diálogo con este medio cuándo y cuál fue la última comunicación con su hijo.

“Nosotros hablamos con él el sábado por la tarde cuando él nos dijo que estaba en Bogotá y nos dijo que ya iba a recoger para irse para el batallón. En esos momentos en el carro ya él no tenía señal”, explicó el señor Luis.

Según su testimonio, la notificación oficial del secuestro llegó aproximadamente a las 6:30 de la tarde del domingo, cuando el comandante del batallón de Tame contactó a las familias para informarles sobre la situación.

“Ya a eso de las 6 de la tarde, el comandante nos llamó a informarnos que el bus en que iban los muchachos, los cinco muchachos, había caído nuestro hijo Sergio Andrés Muñoz Zapata”, añadió.

El uniformado llevaba dos años como soldado profesional, carrera que eligió por vocación propia. “Él quiso meterse en el ejército y él mismo buscó sus formas para ser profesional, entonces nosotros no le quitamos las ideas”.

La principal solicitud de las familias afectadas se centra en el establecimiento de un diálogo.

“Nosotros lo que queremos con el gobierno es que hablen y tengan un diálogo con el ELN para que lo liberen sano y salvo, que venga aquí a la casa” añadió Luis.

Según informó el padre del soldado, las autoridades militares han establecido comunicación con las familias desde el batallón y la Décima Cuarta Brigada.

Familias de soldados secuestrados piden su liberación

"Ya tuvimos con el comandante y aquí en la décima cuarta brigada, ya nos comunicamos con él, estamos esperando en espera a ver qué nos dicen”.

Al parecer, las instituciones humanitarias ya estarían participando en las gestiones. "Ya nos han dicho que ya están hablando con la defensa de los derechos humanos y con la Cruz Roja", confirmó Muñoz, quien mantiene la esperanza de que su hijo y los otros cuatro soldados regresen pronto a sus hogares.

Todas las familias de los cinco soldados secuestrados se han comunicado entre sí y permanecen en contacto constante, esperando información sobre la evolución del caso y las negociaciones para la liberación de los uniformados.