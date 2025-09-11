Cinco militares fueron secuestrados por un grupo armado en Tame, Arauca

Este domingo 9 de noviembre fueron secuestrado en la vereda Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame, en Arauca, mientras se movilizaban en un bus interdepartamental.

Las primeras informaciones señalan que los uniformados fueron obligados a bajar del bus por presuntos integrantes del ELN y llevados con rumbo desconocido.

La Defensoría del Pueblo a través de sus redes sociales exigió su liberación inmediata. "De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes".

Además, ofreció sus servicios para "acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas".

En el mismo sentido se pronunció el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach. En sus redes sociales rechazó de manera contundente el secuestro y exigió respeto a su integridad.