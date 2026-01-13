Delincuentes están vaciando las casas de las familias desalojadas por el deslizamiento en el Cerro La Popa

A puertas de cumplirse un año del deslizamiento de tierra causado por una falla geológica en el Cerro La Popa, en Cartagena, las familias afectadas del barrio Paseo Bolívar hicieron una denuncia grave.

Hoy, las viviendas que debieron ser evacuadas por el alto riesgo permanecen desocupadas, sin protección y en completo abandono, permitiendo que delincuentes ingresen y las saqueen.

Los propietarios aseguran que, pese al paso de los meses, no existe una solución y piden ayuda urgente a las autoridades.

Familias desalojadas por deslizamientos en el Cerro La Popa hicieron una grave denuncia

El próximo 26 de enero se cumplirá un año desde que el deslizamiento obligó a decenas de familias a abandonar sus casas en el barrio Paseo Bolívar.

Según relatan los afectados, tras la emergencia se adelantaron trabajos en la zona, pero estos solo se mantuvieron durante aproximadamente dos mes.

Durante este periodo hubo presencia de maquinaria, pero después de ese tiempo no se volvió a realizar ninguna intervención en el sector.

Viviendas fueron saqueadas por delincuentes en el Cerro La Popa

Las familias también señalan que, de manera inicial, la Policía estuvo custodiando las viviendas que debieron ser desalojadas. Sin embargo, esa vigilancia se retiró con el paso de las semanas.

De acuerdo con la denuncia, la ausencia de control facilitó que personas ajenas comenzaran a ingresar a las casas desocupadas, iniciando los saqueos.

Hoy, las viviendas permanecen cerradas y expuestas. Los afectados aseguran que los delincuentes han ido desvalijando las casas poco a poco; Roger Jiménez, uno de los damnificados, lo contó así:

El asunto está en que queremos regresar a nuestras viviendas. Si nosotros no regresamos a nuestras viviendas, somos como un libro sin letra.

Como él, son 24 familias las que anhelan volver a sus casas.

Wilmer Cueto, otro de los afectados, describió la situación así:

Las casas hoy en día están abandonadas, todas saqueadas y nada, no tenemos ninguna solución hasta el momento.

Puertas forzadas, techos arrancados, cables robados y enseres saqueados es lo que hoy observan las familias al volver a ver sus viviendas.

Frente a esto, los propietarios insisten en una intervención urgente de las autoridades, tanto para frenar los robos como para definir una solución frente a su situación habitacional.