Hombre que le propinó 55 puñaladas a su expareja también se llevó una caja fuerte con sus ahorros

Bogotá sigue conmocionada por un caso de violencia extrema contra una mujer que hoy permanece internada en una unidad de cuidados intensivos tras ser atacada con arma blanca por su expareja.

El hecho ocurrió en la localidad de Engativá y dejó al descubierto una secuencia que no solo incluyó una agresión con sevicia, sino también el presunto hurto de una caja fuerte con los ahorros de la víctima.

Minuto a minuto de la violencia que vivió una mujer en Engativá

La reconstrucción de los hechos revela una serie de acciones previas que hoy son analizadas por las autoridades para determinar si el ataque fue planeado.

Según la información conocida, el hombre había enviado una carta a su expareja en la que le pedía retomar la relación. Horas después de ese mensaje, la situación derivó en un episodio de violencia extrema.

El 1 de enero, alrededor de las 4:00 de la tarde, el agresor alistó una maleta. En su interior guardó ropa y una caja fuerte que contenía aproximadamente 12 millones de pesos, correspondientes a los ahorros de la víctima.

Minutos más tarde, a las 5:33 de la tarde, llegó al lugar donde se encontraba la mujer. Apenas dos minutos después, se inició una discusión.

Todo lo hizo en frente de su hijo de 11 años

En medio del altercado, el hombre tomó un arma de fuego que se encontraba en una habitación y la utilizó para amenazarla.

El hijo de la pareja, un niño de 11 años, escuchó los golpes y reaccionó de inmediato. Desesperado, abrió la puerta y pidió ayuda, pero el agresor, aún con el arma en la mano, volvió a cerrar y continuó golpeando a la mujer.

El menor, en un acto de valentía, se enfrentó a su padre. La víctima intentó acercarse a la salida, pero el hombre volvió a cerrar la puerta. Acto seguido, tomó un cuchillo y la atacó con extrema violencia, propinándole un total de 55 puñaladas.

A las 5:44 de la tarde, el agresor escapó del lugar. Veinte minutos después, a las 6:04, la mujer fue sacada en camilla y trasladada de urgencia a un centro médico, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida debido a la gravedad de las heridas.

Ahora, mientras avanza el proceso judicial, los investigadores analizan si el retiro de la caja fuerte y la preparación previa hacen parte de un plan premeditado, un elemento que podría agravar aún más la responsabilidad penal del agresor.