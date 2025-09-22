Famoso cantante estaría vinculado al entramado de corrupción de un exalcalde de Apartadó

Un exalcalde de Apartadó y tres de sus exfuncionarios habrían desviado más de 3.500 millones de pesos. Para ello, habrían utilizado a un reconocido cantante del Chocó.

Hace algunos días fue capturado Héctor Rangel, el exalcalde. Bajo poder de las autoridades también quedaron su secretario de Hacienda y el subsecretario contable. El cantante también fue capturado, aunque no se reveló su nombre.

Exalcalde de Apartadó fue capturado

El cantante habría recibido dinero proveniente de la presunta corrupción de los exfuncionarios. Agentes de la Dijin le hicieron seguimiento al artista y grabaron el momento en el que habría recibido el pago.

“Es un cantante popular del departamento del Chocó, muy reconocido, que a su cuenta le fue transferido dinero sin ningún tipo de soporte”, declaró un funcionario de la Dijin, quien mantuvo en privado su identidad.

Los exfuncionarios habrían aprovechado sus cargos para realizar 50 transferencias bancarias a terceros, incluyendo al parecer al cantante y a una inversora. También se investiga la malversación de más de 70 mil millones de pesos utilizando la modalidad de vigencias futuras y sin el incumplimiento de los requisitos.

Cabe recordar que Rangel quedó electo como alcalde de Apartadó para el periodo 2024 – 2027. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de su elección.

Contraloría había alertado detrimento

Esto hizo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara los votos de Rangel y, en cambio, quedara el segundo de la contienda como alcalde electo: Adolfo David Romero.

Meses atrás, la Contraloría alertó que en la Alcaldía de Apartadó podía haber ocurrido un detrimento patrimonial con pérdidas superiores a los tres mil millones de pesos. Esto, tras la denuncia de Romero.

Efectivamente, la entidad encontró un detrimento por 3.500 millones de pesos de recursos públicos de 2024. Identificó falta de soportes, pagos dobles y cuentas sin justificación.