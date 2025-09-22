CANAL RCN
Colombia Video

Famoso cantante estaría vinculado al entramado de corrupción de un exalcalde de Apartadó

Héctor Rangel está siendo investigado por presuntos hechos de corrupción durante su administración.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un exalcalde de Apartadó y tres de sus exfuncionarios habrían desviado más de 3.500 millones de pesos. Para ello, habrían utilizado a un reconocido cantante del Chocó.

Niño de 9 años murió ahogado en la piscina de un balneario en San José de Apartadó
RELACIONADO

Niño de 9 años murió ahogado en la piscina de un balneario en San José de Apartadó

Hace algunos días fue capturado Héctor Rangel, el exalcalde. Bajo poder de las autoridades también quedaron su secretario de Hacienda y el subsecretario contable. El cantante también fue capturado, aunque no se reveló su nombre.

Exalcalde de Apartadó fue capturado

El cantante habría recibido dinero proveniente de la presunta corrupción de los exfuncionarios. Agentes de la Dijin le hicieron seguimiento al artista y grabaron el momento en el que habría recibido el pago.

“Es un cantante popular del departamento del Chocó, muy reconocido, que a su cuenta le fue transferido dinero sin ningún tipo de soporte”, declaró un funcionario de la Dijin, quien mantuvo en privado su identidad.

Los exfuncionarios habrían aprovechado sus cargos para realizar 50 transferencias bancarias a terceros, incluyendo al parecer al cantante y a una inversora. También se investiga la malversación de más de 70 mil millones de pesos utilizando la modalidad de vigencias futuras y sin el incumplimiento de los requisitos.

Cabe recordar que Rangel quedó electo como alcalde de Apartadó para el periodo 2024 – 2027. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de su elección.

Contraloría había alertado detrimento

Esto hizo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara los votos de Rangel y, en cambio, quedara el segundo de la contienda como alcalde electo: Adolfo David Romero.

Policía logró frustrar atentado terrorista de disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia
RELACIONADO

Policía logró frustrar atentado terrorista de disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia

Meses atrás, la Contraloría alertó que en la Alcaldía de Apartadó podía haber ocurrido un detrimento patrimonial con pérdidas superiores a los tres mil millones de pesos. Esto, tras la denuncia de Romero.

Efectivamente, la entidad encontró un detrimento por 3.500 millones de pesos de recursos públicos de 2024. Identificó falta de soportes, pagos dobles y cuentas sin justificación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Daniel Quintero

Investigan presunto uso de recursos públicos en viaje de Daniel Quintero a Chocó: ¿fue financiado por el Gobierno?

Gobernación de Cundinamarca

Muere una octava persona por incendio en la estación de Policía de Funza

Secretaría de Educación

Distrito y docentes de colegios públicos llegan a importante acuerdo: ¿De qué se trata?

Otras Noticias

Educación

Dan a conocer el ranking de las mejores universidades públicas del país: hay novedades en el listado

Conozca las diez mejores instituciones del país.

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo: desde Argentina entregaron novedades del estado de salud del DT

El entrenador Miguel Ángel ruso fue internado en las últimas horas en una clínica de Argentina y entregaron novedades.

México

¿Qué es La Familia Michoacana, señalados como presuntos responsables de la muerte de B-King y Regio Clown?

Artistas

Sospechas sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos