Policía logró frustrar atentado terrorista de disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia

La tensión en el noroeste de Antioquia alcanzó un nuevo pico en las recientes horas. Esto, luego de que la Policía Nacional lograra frustrar un atentado terrorista planeado por disidentes del Frente 36 de las Farc contra la Estación de Policía de Amalfi.

Frustran atentado de las disidencias Farc en Antioquia

Cabe mencionar que este incidente ocurre en el mismo municipio, donde recientemente 13 uniformados fueron asesinados.

Según informes oficiales, una carga explosiva fue descubierta dentro de una caja abandonada cerca de la estación policial.

Las autoridades actuaron rápidamente, detonando de forma controlada el artefacto y evitando así una potencial tragedia.

Este evento se suma a una serie de incidentes violentos que han generado un escenario de zozobra en la zona.

El gobernador de Antioquia ha respondido a la crisis ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de cada terrorista.

“La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 20 millones de pesos por cada terrorista delatado. A los soldados y policías, ustedes saben que cuentan con el respaldo y el cariño de los antioqueños”, aseguró Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento.

La situación de seguridad en la región se ha deteriorado significativamente, con cargas explosivas, toques de queda, amenazas y atentados, convirtiéndose en parte de la realidad cotidiana, especialmente en municipios como Amalfi y Anorí.

Las autoridades atribuyen esta ola de violencia a las disidencias del Frente 36 de las Farc.

El balance del fin de semana incluye la captura de dos personas, aunque los detalles de estas detenciones no han sido divulgados por las autoridades.

Mientras tanto, la crisis de seguridad está generando desplazamientos internos. Se reporta que familias desplazadas del sur de Bolívar estarían llegando a la vereda Mina Nueva de Segovia, en el nordeste de Antioquia, huyendo del conflicto en su región.

Las autoridades locales están preparándose para atender a las familias desplazadas o confinadas en los municipios de Bagre y Segovia.

“Para hacer atención de las familias que puedan llegar desplazadas o estén confinadas en el municipio de Bagre y en el municipio de Segovia”, informó María Patricia Giraldo, secretaria de Seguridad de Antioquia.

La situación ha llevado a que se declare máxima alerta en el norte y nordeste de Antioquia. Aunque el Ejército y la Policía están intentando controlar la situación, el gobernador ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore más activamente con las autoridades en la lucha contra estos grupos armados ilegales.