CANAL RCN
Colombia

Fatal accidente en Cauca: caída de chiva deja dos muertos y tres heridos

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del volcamiento.

Accidente Cauca
Foto FM

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
03:12 p. m.
El accidente ocurrió en el sector de Bello Horizonte, en la vía que conduce a la vereda El Cabildo, cuando un bus escalera perdió el control y cayó por una pendiente.

Así sucedió el trágico hecho en el Cauca

En la mañana de este domingo 16 de noviembre, en zona rural del municipio de Miranda, Cauca, una chiva de transporte tradicional —reconocida por la comunidad como la del señor Nilber— se volcó y rodó por una ladera pronunciada.

El vehículo transportaba aproximadamente a 30 pasajeros. Dos personas fallecieron en el lugar: Miguel Vargas, un mayor reconocido de la comunidad, quien no resistió el impacto, y Evangelista Cunda, identificada como la segunda víctima del siniestro.

Unidades del Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro llegaron rápidamente al sitio, logrando rescatar y trasladar a cuatro personas lesionadas, quienes están siendo atendidas en centros asistenciales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del volcamiento. Entre las primeras hipótesis se mencionan una posible falla mecánica, exceso de pasajeros o una maniobra riesgosa.

Por ahora, los organismos de socorro continúan con las labores de atención, mientras se espera un reporte oficial en las próximas horas.

