Ejército confirma el secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García durante fuertes combates en el Cauca

En la tarde del 14 de noviembre, en el sector de Guadalito, municipio de Balboa (Cauca), tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 20, unidad adscrita a la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, fueron atacadas y sostuvieron combates con integrantes del GAO-R.

RELACIONADO Ejército confirma la muerte del soldado Andrés García en enfrentamientos con disidencias en Tibú

Resultados de los enfrentamientos

Tres soldados profesionales resultaron heridos y otros dos sufrieron lesiones. Todos fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente evacuados a un centro médico de la región, donde reciben atención especializada.

Uno de los hechos que más preocupación generó fue el secuestro del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García, perpetrado por miembros de esta estructura criminal.

Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, además de infringir la Constitución Política de Colombia y tipificar conductas punibles contempladas en el Código Penal (Ley 599 de 2000).

La institución informó que presentará las denuncias correspondientes e iniciará las acciones judiciales pertinentes ante las autoridades competentes.

La Tercera División del Ejército Nacional hizo un llamado al respeto por la vida del militar secuestrado e invitó a las instituciones del Estado y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo firme contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

El Ejército Nacional también brinda acompañamiento a las familias de los soldados heridos y del uniformado secuestrado. A esta hora, continúan las operaciones militares en la zona para contrarrestar las acciones criminales de este grupo armado y reforzar la seguridad de la población.