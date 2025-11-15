CANAL RCN
Colombia

Ejército confirma el secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García durante fuertes combates en el Cauca

Tres soldados profesionales resultaron heridos y otros dos sufrieron lesiones.

Secuestro del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García
Foto: Tercera División del Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde del 14 de noviembre, en el sector de Guadalito, municipio de Balboa (Cauca), tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 20, unidad adscrita a la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, fueron atacadas y sostuvieron combates con integrantes del GAO-R.

Ejército confirma la muerte del soldado Andrés García en enfrentamientos con disidencias en Tibú
RELACIONADO

Ejército confirma la muerte del soldado Andrés García en enfrentamientos con disidencias en Tibú

Resultados de los enfrentamientos

Tres soldados profesionales resultaron heridos y otros dos sufrieron lesiones. Todos fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente evacuados a un centro médico de la región, donde reciben atención especializada.

Uno de los hechos que más preocupación generó fue el secuestro del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García, perpetrado por miembros de esta estructura criminal.

Ejército confirmó avances en la investigación del atentado con explosivos en Tunja: ¿qué es lo que se sabe?
RELACIONADO

Ejército confirmó avances en la investigación del atentado con explosivos en Tunja: ¿qué es lo que se sabe?

Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, además de infringir la Constitución Política de Colombia y tipificar conductas punibles contempladas en el Código Penal (Ley 599 de 2000).

La institución informó que presentará las denuncias correspondientes e iniciará las acciones judiciales pertinentes ante las autoridades competentes.

La Tercera División del Ejército Nacional hizo un llamado al respeto por la vida del militar secuestrado e invitó a las instituciones del Estado y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo firme contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

El Ejército Nacional también brinda acompañamiento a las familias de los soldados heridos y del uniformado secuestrado. A esta hora, continúan las operaciones militares en la zona para contrarrestar las acciones criminales de este grupo armado y reforzar la seguridad de la población.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Eutanasia

Como último deseo, joven que se sometió a la eutanasia pidió que llevaran donativos a su funeral para ayudar a los animales

Secretaria de Movilidad

Lo que hay detrás de los vehículos matriculados fuera de Bogotá: ¿Más carros que habitantes?

Elecciones presidenciales 2026

Fractura en la Fuerza de las Regiones: Héctor Olimpo sale de la coalición

Otras Noticias

ONU

La ONU alerta sobre inminente crisis alimentaria mundial por falta de financiación

Según un informe, la inseguridad alimentaria aguda está empeorando en 16 zonas del planeta, impulsada por conflictos y crisis económicas.

Impuestos

¡Alivio para las deudas! Acueducto lanza estrategia para que usuarios se pongan al día en Bogotá

La iniciativa contempla diferir la deuda e incluso tener beneficios con los intereses.

Viral

Westcol sorprende al anunciar stream con importante cantante colombiano: ¿de quién se trata?

Rusia

Rusia intensifica sus ataques en Ucrania: bombardeos en zona residencial de Kiev dejan seis muertos

Selección Colombia

Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”