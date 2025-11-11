CANAL RCN
Economía

Los mejores colegios distritales y privados de Bogotá, según resultados de la Prueba Saber 11° 2025

Los resultados de la Prueba Saber 11° 2025 revelaron el ranking de los mejores colegios públicos y privados de Bogotá.

Mejores colegios en Bogotá. según ICfes
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
05:53 p. m.
Los resultados de la Prueba Saber 11° 2025, conocida anteriormente como el ICFES, ya revelaron cuáles fueron los colegios con mejor desempeño académico en Bogotá.

Esta evaluación, aplicada el pasado 10 de agosto y cuyos resultados se publicaron el 17 de octubre, midió los conocimientos de cerca de 45.000 estudiantes de calendario A en cinco áreas clave como la Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

El promedio nacional se ubicó alrededor de los 260 puntos, pero en Bogotá varios colegios distritales y privados superaron ampliamente esa media, destacándose por sus altos niveles académicos y consistencia en los resultados.

Los mejores colegios distritales de Bogotá

De acuerdo con el análisis publicado por Milton Ochoa, expertos en evaluación, la capital cuenta con más de 390 colegios públicos que presentaron la prueba.

Entre ellos, se destacó la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, que alcanzó un puntaje promedio de 346 puntos, convirtiéndose en el colegio distrital con mejor rendimiento en la ciudad y ubicándose en el puesto 18 entre todos los colegios de calendario A.

El top 5 de colegios distritales fue el siguiente:

  • Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central: 346 puntos
  • Colegio La Felicidad (IED): 313 puntos
  • Colegio San José Norte (IED): 308 puntos
  • Colegio de Las Mercedes: 301 puntos
  • Colegio Jaime Hernando Garzón: 300 puntos.

Los mejores colegios privados de Bogotá

En el sector no oficial, los colegios privados también mostraron un desempeño sobresaliente.

El primer lugar fue para el Colegio Cristiano Monte Hebrón, con 387 puntos, seguido muy de cerca por el Liceo Campo David, con 386 puntos.

Por su parte, el Colegio Anglo Americano obtuvo 378 puntos, mientras que el Liceo Navarra alcanzó 373 y el Colegio Nuevo Colombo Americano, 368 puntos.

Estos puntajes confirman la solidez académica de la educación privada en la capital, que continúa liderando los primeros puestos del país.

