Alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín tendrá “lo único que le falta”: se construirá una playa en la ciudad

El proyecto incluirá una pista de trote de tres kilómetros, una pista renovada de BMCX y espacios para el comercio.

Capturas de pantalla de @FicoGutierrez / X

agosto 22 de 2025
08:55 a. m.
La ciudad de la eterna primavera podría tener su propia playa, en poco menos de dos años, según declaraciones entregadas por el alcalde Federico Gutiérrez, a través de un video en su cuenta de la red social X:

“Por ahí siempre han dicho que lo único que le falta a Medellín es mar y playa, pero ojo pues que, a partir del 2027, no nos faltará nada. La playa ya no está a un avión de distancia, estará en el centro, en el corazón de la ciudad, y vamos a poder llegar a pie, en metro o en taxi”.

Se trata del proyecto Gran Parque Medellín que, en la zona centro, conectara a los principales complejos deportivos de la ciudad, en los que jóvenes y adultos podrán formarse en distintas disciplinas y disfrutar de estos espacios, de manera gratuita.

¿Qué incluye el proyecto Gran Parque Medellín?

De acuerdo con Gutiérrez, su administración va a renovar la pista BMX Mariana Pajón, “para formar a los campeón del futuro”, y trabajará en la Unidad Deportiva María Luisa Calle, “con la mejor infraestructura para las prácticas deportivas”; el nuevo complejo acuático Carlos Mario Hoyos, con dos piscinas olímpicas y semiolímpicas, y una gran piscina de olas.

Además, incluirá en el proyecto la pista de trote y ciclismo Juan Pablo II, que podría extenderse hasta los 3 kilómetros. Según el alcalde, Medellín “contará con el mejor centro de triatlón público del mundo”. E insiste en que tendrán un mar como ningún otro, con el tamaño de 10 piscinas olímpicas.

¿Qué costó tendrá el proyecto y cuando abrirá al público?

De acuerdo con la administración Gutiérrez, se invertirán 195.000 millones de pesos en el proyecto, en el que se irá avanzando por etapas, hasta abrir al público en abril del 2027.

En Gran Parque Medellín contará con zonas comerciales, lugares de estacionamiento y espacios deportivos para al menos 39 disciplinas. “Esto transforma la vocación de Medellín, una ciudad para el deporte, la vida sana y las familias”, precisó el mandatario.

