CANAL RCN
Colombia

Pasajera de la avioneta accidentada en Medellín ya se encuentra fuera de peligro

Según el reporte de la Clínica CES, la mujer de 61 años salió de estado crítico y continúa bajo observación médica en UCI.

Foto: Cortesía

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
01:08 p. m.
El pasado viernes 15 de agosto, una avioneta cayó sobre un parque de Laureles, ubicado cerca del estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Según la última conversación de la aeronave con la torre de control, el piloto solicitó despejar la pista del aeropuerto para aterrizar de emergencia, pero por fallas en su motor no alcanzó a llegar. El siniestro dejó dos personas heridas.

De acuerdo con el más reciente parte médico de la Clínica CES, entregado en la mañana de este lunes, la pasajera de 61 años que resultó herida permanece bajo vigilancia intensiva en una UCI y su cuadro continúa siendo delicado.

La aeronave accidentada era un avión ultraligero modelo Ibis GS-700 Magi, monomotor, que despegó desde Tolú con destino al aeropuerto Olaya Herrera. Aunque el impacto pudo ser trágico, la vegetación del parque amortiguó el impacto y su tripulación logró sobrevivir.

La mujer permanece bajo vigilancia de personal médico

El sábado 16 de agosto, la mujer ingresó a la Clínica CES en estado crítico y con politraumatismos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Aunque presenta mejoría, continúa bajo observación.

Por su parte, el piloto fue trasladado de emergencia a la Clínica Las Américas, quien sufrió un trauma en la cabeza y lesiones en el pecho.

Los audios de la aeronave accidentada en Medellín minutos previos al desplome

Las imágenes del siniestro se hicieron virales en internet. Testigos oculares en Medellín catalogaron este hecho como un milagro y que gracias a la vegetación del lugar la avioneta cayó con suficiente amortiguación.

"Tengo un problema con el motor, ¿me autoriza a lado cero?", informa el piloto durante la comunicación con la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera. "Lado cero aprobado, autorizado a aterrizar, viento 200 grados, 08 nudos", responde la controladora ante la emergencia.

Los audios evidenciaron cómo la controladora ordena a otros pilotos despejar la pista mientras la aeronave proveniente de Coveñas se aproxima al aeropuerto.

Sin embargo, sobre las 3:30 de la tarde, el piloto da un último aviso: "Torre no voy a alcanzar a llegar hasta la pista. Me voy a meter en el Estadio". El caso continúa en manos de la Autoridad de investigación de accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil.

