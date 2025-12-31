CANAL RCN
Colombia

“Lo único que hicieron fue grabar”: Nadie ayudó a Kelly Echeverry cuando era atacada con arma blanca en Anorí

La joven de 25 años sostuvo una discusión con su pareja sentimental en una discoteca. Minutos después, el hombre la atacó hasta asesinarla frente a varias personas.

“Lo único que hicieron fue grabar”: Nadie ayudó a Kelly Echeverry cuando era atacada con arma blanca en Anorí
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
01:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Antioquia una familia pasará un fin de año marcado por la tragedia. En Anorí, una joven de 25 años fue asesinada con arma blanca por su pareja sentimental en plena vía pública.

La misteriosa pista en el feminicidio de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló
RELACIONADO

La misteriosa pista en el feminicidio de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló

El feminicidio fue presenciado por varias personas que no defendieron a la víctima, ni llamaron a las autoridades.

La víctima fue identificada como Kelly Echeverry de 25 años, quien departía con su pareja en una discoteca, pero de un momento a otro, comenzaron a discutir, y minutos después el hombre acabó con su vida.

La pareja salió del establecimiento y en el barrio Las Margaritas, el hombre atacó a la mujer con arma blanca. La joven murió en plena vía pública.

Mujer de 25 años fue asesinada presuntamente por su pareja en Antioquia
RELACIONADO

Mujer de 25 años fue asesinada presuntamente por su pareja en Antioquia

Testigos grabaron el feminicidio y no ayudaron a la víctima

Isaí Cortés, secretario de Gobierno de Anorí, hizo un contundente llamado sobre lo que ocurrió en el momento en el que Kelly Echeverry era asesinada:

"Nos debe llamar como sociedad a la reflexión, nos hemos convertido en una sociedad violenta, en una sociedad indiferente, en una sociedad indolente, ante el dolor y ante la tragedia agenda, es un cuestionamiento, es un dolor que sentimos como municipio”, dijo.

Personas estuvieron allí presenciando esta agresión, lo único que hicieron fue tomar sus celulares para grabar.

Feminicida asesinó a su esposa con un cuchillo frente a un amigo en Barbacoas, Nariño
RELACIONADO

Feminicida asesinó a su esposa con un cuchillo frente a un amigo en Barbacoas, Nariño

El presunto feminicida de Kelly Echeverry se entregó

Luego de varias horas de búsqueda, el presunto agresor se entregó en una estación de Policía.

Una vez conocidos los hechos, la comunidad por supuesto comenzó a denunciar estos hechos y a buscar por cuenta propia al victimario. Las autoridades hicieron un despliegue para tratar de localizar y dar captura a este sujeto y producto de esa presión, él decide entregarse de manera voluntaria.

Este año en Antioquia, van 62 mujeres asesinadas.

Familia de Keverlyn pide ayuda para cubrir gastos funerarios tras feminicidio en Soacha
RELACIONADO

Familia de Keverlyn pide ayuda para cubrir gastos funerarios tras feminicidio en Soacha

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Migrantes

Agencias de viajes eran la fachada de una red que traficó y abandonó a más de 200 migrantes

Policía Nacional

Policía incautó un camión cargado de marihuana: tenía 814 kilos

Catatumbo

Desplazamientos masivos en Filo el Gringo por enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos

En un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por hechos que ponen en riesgo el derecho fundamental a la salud.

Artistas

Hija de Andy Rivera deslumbra cantando y es comparada con Karol G en sus inicios: video

Talento heredado: hija de Andy Rivera recuerda a Karol G en sus comienzos musicales y encanta con su voz en las redes sociales.

Medio oriente

Médicos Sin Fronteras pide a Israel permitir su operación en Gaza y Cisjordania en 2026

Becas

Colombianos podrán estudiar en Hungría con becas del Icetex: así puede postularse

Millonarios

Como un héroe despidieron a Rodrigo Ureña, tricampeón que llega a Bogotá para firmar con Millonarios