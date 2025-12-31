“Lo único que hicieron fue grabar”: Nadie ayudó a Kelly Echeverry cuando era atacada con arma blanca en Anorí

En Antioquia una familia pasará un fin de año marcado por la tragedia. En Anorí, una joven de 25 años fue asesinada con arma blanca por su pareja sentimental en plena vía pública.

El feminicidio fue presenciado por varias personas que no defendieron a la víctima, ni llamaron a las autoridades.

La víctima fue identificada como Kelly Echeverry de 25 años, quien departía con su pareja en una discoteca, pero de un momento a otro, comenzaron a discutir, y minutos después el hombre acabó con su vida.

La pareja salió del establecimiento y en el barrio Las Margaritas, el hombre atacó a la mujer con arma blanca. La joven murió en plena vía pública.

Testigos grabaron el feminicidio y no ayudaron a la víctima

Isaí Cortés, secretario de Gobierno de Anorí, hizo un contundente llamado sobre lo que ocurrió en el momento en el que Kelly Echeverry era asesinada:

"Nos debe llamar como sociedad a la reflexión, nos hemos convertido en una sociedad violenta, en una sociedad indiferente, en una sociedad indolente, ante el dolor y ante la tragedia agenda, es un cuestionamiento, es un dolor que sentimos como municipio”, dijo.

Personas estuvieron allí presenciando esta agresión, lo único que hicieron fue tomar sus celulares para grabar.

El presunto feminicida de Kelly Echeverry se entregó

Luego de varias horas de búsqueda, el presunto agresor se entregó en una estación de Policía.

Una vez conocidos los hechos, la comunidad por supuesto comenzó a denunciar estos hechos y a buscar por cuenta propia al victimario. Las autoridades hicieron un despliegue para tratar de localizar y dar captura a este sujeto y producto de esa presión, él decide entregarse de manera voluntaria.

Este año en Antioquia, van 62 mujeres asesinadas.