Ni una menos: El doloroso especial de Retrato Hablado sobre feminicidios

Bajo el título "Ni una menos", Isabella Atehortúa, María Fernanda Correa y Luz Ángela Tobón, unen sus voces para abordar la crisis de violencia de género que dejó más de 800 feminicidios en Colombia durante 2025.

Este especial periodístico trasciende el reporte de cifras para adentrarse en la salud mental de las sobrevivientes y el drama de los huérfanos del feminicidio, revelando qué sucede cuando la violencia machista destruye familias enteras.

Aquí podrá ver este especial en VIVO este domingo a las 8:00 p.m.

El origen de un especial necesario: Más de 800 vidas apagadas

La idea de este programa surgió en un consejo de redacción cotidiano, cuando la realidad de las cifras golpeó a la mesa de trabajo. Según relatan las periodistas a cargo del especial, la alarma se encendió a mediados del año pasado cuando se contabilizaban 400 feminicidios. Sin embargo, la cifra final de 2025 es devastadora: el año cerró con más de 800 feminicidios conocidos.

Esta estadística revela una frecuencia alarmante de casi tres mujeres asesinadas al día en el país. El especial Ni una menos nace de la necesidad de ir más allá del dato frío para entender la raíz del problema y dar visibilidad a aquellos casos en zonas apartadas donde, por miedo o desconocimiento, las familias no denuncian.

Los huérfanos del feminicidio: "Papá en la cárcel y mamá en la tumba"

Uno de los enfoques más desgarradores del reportaje es la situación de los hijos de las víctimas. María Fernanda Correa, periodista judicial de Noticias RCN, explica que el programa aborda la tragedia de los niños y jóvenes que quedan desprotegidos por el Estado tras el crimen.

El especial documenta historias de hermanos mayores que deben asumir el rol de padres y de jóvenes que luchan legalmente para que sus propios padres sean capturados. Es una mirada profunda a una generación marcada por la violencia, que crece bajo la premisa de tener a su "papá en la cárcel y a su mamá en la tumba", enfrentando secuelas emocionales y económicas de por vida.

Salud mental y supervivencia: Hay vida después del horror

El programa también aborda la violencia desde la perspectiva de la salud mental, liderada por la presentadora Isabella Atehortúa quien nos compartirá el testimonio de una sobreviviente que soportó 25 años de violencia física, sexual y económica, incluyendo un periodo de cuatro meses atrapada en Estados Unidos.

Su historia es un testimonio de resiliencia. Tras lograr escapar y ser internada en la clínica Monserrate, esta mujer relata cómo un psiquiatra no le habló como médico, sino como ser humano, recordándole su valor para empezar a vivir de nuevo. Este segmento busca responder qué pasa en la mente de una mujer tras un intento de feminicidio y cómo es el difícil camino hacia la recuperación.

¿Cuándo y dónde ver 'Ni una menos'?

Este trabajo periodístico, que combina las perspectivas de tres mujeres poderosas desde lo judicial, lo social y lo psicológico, se emitirá este domingo a las 8:00 de la noche por el Canal RCN. Una cita necesaria para reflexionar sobre la misoginia y la violencia machista que sigue cobrando vidas en Colombia.