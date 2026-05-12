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Clínica Juan N. Corpas aclara que medida preventiva de la Supersalud no implica cierre de servicios

Hace algunos días, la clínica había anunciado la reducción de servicios en urgencias y el cierre de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
07:22 a. m.
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La Clínica Juan N. Corpas informó que la medida cautelar expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, dirigida por el exalcalde Daniel Quintero, no implica un cierre de actividades ni la suspensión de la prestación de servicios.

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El centro médico aclaró que se trata de un plan de trabajo con acciones correctivas y administrativas para garantizar la atención de los pacientes.

Crisis reciente en urgencias y UCI

Hace algunos días, la clínica había anunciado la reducción de servicios en urgencias y el cierre de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos, como consecuencia de la crisis en el sistema de salud.

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Sin embargo, en su más reciente comunicado, la institución aseguró que busca fortalecer la atención y superar las dificultades operativas.

Atención continúa de manera normal

La Clínica Corpas enfatizó que mantiene habilitada su operación asistencial y administrativa, garantizando la atención humanizada, segura y oportuna de todos sus usuarios. “La medida preventiva no significa cierre, sino un compromiso con la mejora continua”, señaló la entidad.

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