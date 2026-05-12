"No desvirtúa su presunción de inocencia": Ecopetrol se pronuncia sobre imputación a Ricardo Roa

A través de un comunicado, Ecopetrol confirmó la imputación de cargos en contra de su presidente, Ricardo Roa, por la presunta violación de topes electorales o límites de gastos durante la campaña presidencial de 2022.

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Sobre esto, la empresa sostuvo que no se trata de una “condena o decisión de fondo”, y que no pone en entredicho la presunción de inocencia de Roa, quien no aceptó los cargos imputados durante la audiencia del 11 de mayo.

La referida diligencia no equivale a una condena o una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Ricardo Roa.

La imputación contra Ricardo Roa

Ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa Barragán por la presunta violación de topes electorales por $1.664 millones de la campaña Petro Presidente.

Este caso ya le mereció a Roa una sanción administrativa por parte del Consejo Nacional Electoral, que determinó que la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia y que fue gerenciada por Roa, recibió más dinero del permitido tanto en la primera, como en la segunda vuelta presidencial.

Cabe mencionar que Roa ya enfrenta un proceso por presunto tráfico de influencias, por la adquisición de un millonario apartamento en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la campaña de Petro habría superado los topes fijados por el CNE en $1.388 millones durante la primera vuelta, y en $276 millones para la segunda.

Además, se sospecha que hubo desembolsos y costos de la primera vuelta que habrían sido reportados en la segunda vuelta; y viceversa.

¿Cuál será el futuro de Roa en Ecopetrol?

Las pesquisas apuntan a que los costos no reportados habrían ido a pagos de ruedas de prensa en hoteles, alimentación, transporte, logística, publicidad, eventos de cierre y aportes de un sindicato.

Esto ha generado polémica y ha puesto en entredicho la continuidad de Roa a la cabeza de la petrolera estatal.

Debido a esto, el pasado 6 de abril le fueron aprobadas unas vacaciones hasta el próximo 27 de mayo. Después de esto, tendrá una licencia no remunerada hasta el 21 de junio, tiempo que usaría para preparar su defensa ante la justicia.