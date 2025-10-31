CANAL RCN
Prográmese: Bogotá vivirá la Feria de Bienestar Animal PyBAFest 2025

Este fin de semana, los bogotanos vivirán una jornada especial llena de actividades para las mascotas.

Foto: Freepik

octubre 31 de 2025
06:03 p. m.
Una nueva edición de la Feria de Bienestar Animal PyBAFest 2025 ha llegado a la capital con diferentes planes para las familias multiespecie. Por esto, los amantes de los animales podrán disfrutar de una agenda cargada de espacios para conocer, conectar y compartir con las mascotas.

¿Cuándo será la Feria de Bienestar Animal PyBAFest 2025?

La segunda edición de este importante evento se llevará a cabo los próximos 1 y 2 de noviembre de 2025 en el parque El Country, en el norte de Bogotá. El festival contará con diferentes zonas empresariales en donde los asistentes encontrarán una gran variedad de emprendimientos sostenibles, gastronomía vegetal, zonas llenas de actividades para los animales y visitantes.

Así mismo, se contará con una zona especial para adoptar mascotas, quienes esperan pacientes por una segunda oportunidad en donde nuevas familias los llenen de respeto y amor. Este espacio estará liderado por diferentes fundaciones, rescatistas, proteccionistas, cuidadoras y animalistas.

Según la Alcaldía de Bogotá, este encuentro se consolida como el primer festival en Colombia dedicado a las familias multiespecie en donde se integra el bienestar animal, emprendimiento, sostenibilidad y diversión.

“El PyBAFest 2025 convocará a centenares de familias multiespecie y amantes de los animales, quienes disfrutarán de una completa agenda con muestra empresarial, zona de adopción, gastronomía vegetal y actividades recreativas para personas y sus compañeros de cuatro patas”, explicó la Alcaldía.

¿Cómo asistir al evento?

Asistir a la feria no posee ningún costo por lo que en las páginas oficiales del evento se encontrará el link oficial de la inscripción para poder participar de las actividades. Esta especial jornada dará inicio a partir de las 9:00 a.m.

Iniciativa pionera en Colombia

La creación del Clúster PyBA, por la Cámara de Comercio, es una novedosa iniciativa que agrupa a más de 120 actores en el amplio ecosistema de servicios y productos para animales de compañía.

Dentro de sus propósitos se encuentra fortalecer la economía popular, la innovación y la sostenibilidad empresarial que posee proyecciones de $7,5 billones para el año 2027.

