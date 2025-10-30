CANAL RCN
Colombia

"Fractura de costilla y dolor en la columna": estos son los resultados médicos de Samantha

El IDPYBA compartió el estado médico de la golden retriever que fue brutalmente golpeada en un conjunto del norte en Bogotá.

Foto: IDPYBA
Foto: IDPYBA

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
08:01 p. m.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal compartió, por medio de redes sociales, nuevos detalles del estado médico en el que se encuentra Samantha, la golden retriever que era brutalmente golpeada por su tenedor en un conjunto residencial en la capital.

Ante la presión de la comunidad, la perrita, junto con dos gatos más, fueron retirados del domicilio del agresor, quien ya se encuentra vinculado a un proceso por el delito de maltrato animal.

Estado médico de Samantha

Según la información suministrada por el IDPYBA, durante la valoración médica inicial, el equipo veterinario evidenció dolor en la zona de la columna y las costillas, junto con signos de molestia articular que se encuentran siendo monitoreados. También, la canina presenta lesiones dermatológicas y pequeñas masas cutáneas en la región mandibular y labial.

Por medio de los estudios radiográficos se evidenció que Samantha posee una fractura antigua en una costilla del lado izquierdo y cambios degenerativos crónicos en su columna vertebral y articulaciones.

En la ecografía abdominal se observaron cambios en su bazo por lo que estos hallazgos están siendo evaluados por medio de estudios complementarios para determinar su naturaleza.

¿Cuál es el proceso de recuperación de Samantha?

De igual manera, el IDPYBA indicó que la golden retriever se encuentra recibiendo un tratamiento médico para el manejo del dolor, monitoreo constante y cuidados especializados por parte de los médicos veterinarios.

Su evolución es vigilada de cerca para garantizar una recuperación digna, segura y con el acompañamiento integral que merece, explicó el Instituto.

Así mismo, Antonio Llamas, director del IDPYBA, aseguró que próximamente se revelarán mayores detalles del estado de salud de los dos gatos, macho y hembra, que también fueron rescatados en el domicilio del agresor.

¿Qué pasará con el agresor de Samantha?

Según la senadora Andrea Padilla, se espera que los animales sean decomisados y que, por ende, ninguno de estos sea devueltos al sujeto. Que tenga la multa más alta, que puede ser hasta de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que se le imponga la prohibición para que no pueda volver a tener animales.

