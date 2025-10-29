CANAL RCN
Colombia

Autoridades rescatan a los dos gatos que el presunto agresor de Samantha tenía en su domicilio

Tras más de 24 horas del plantón, las autoridades lograron realizar la aprehensión material preventiva de los dos felinos.

Foto: Captura Pantalla IG @animalesbog
Foto: Captura Pantalla IG @animalesbog

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
10:05 p. m.
Un nuevo giro se presentó en el caso más reciente de presunto maltrato animal en el que, gracias a las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad de un conjunto residencial en Bogotá, se observa a un hombre mientras agrede por medio de golpes y patadas a una perrita.

Pese a que Samanta, la golden retriever de catorce años, fue rescatada por el IDPYBA, la comunidad manifestó que el sujeto también tenía en su domicilio a dos felinos más.

¿Cómo fue el rescate de los dos gatos en Bogotá?

Más de 24 horas duraron las protestas frente al edificio, ubicado en el norte de la capital, en donde la comunidad exigió la entrega de los dos felinos que se encontraban dentro de la vivienda del sujeto.

Durante la primera jornada del plantón, que se llevó a cabo el martes 28 de octubre, la directora de la fundación Mil Bigotes, experta en felinos, tuvo la oportunidad de ingresar a las inmediaciones del domicilio para constatar la presencia de los animales. No obstante, los felinos no respondieron ante los estímulos que se generaron en aquel instante.

Ante la angustia y la presión por parte de la comunidad, autoridades del IDPYBA, Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local, Policía Metropolitana y el Inspector de Policía realizaron un procedimiento, durante la noche del miércoles 29 de octubre, por medio del cual se logró el ingreso al domicilio y la respectiva aprehensión de los dos felinos.

Según la senadora Andra Padilla, quien se encontraba en el lugar de los hechos, los gatos fueron encontrados con un grado del 6% de deshidratación por lo que estos animales ya se encuentran incursos en el proceso policivo por maltrato animal.

¿Qué sigue para el presunto maltratador de Samanta?

Tras la aprehensión de los tres animales, el proceso policivo continúa en manos del respectivo Inspector. Este proceso posee diferentes términos ya que la audiencia se debe citar en cinco días, las pruebas deben ser practicadas en diez días y la decisión debe ser tomada en un término de cinco días.

“Esperamos que la decisión sea el decomiso, es decir que ni la perrita ni los gaticos le sean devueltos al agresor, que se imponga la multa más alta, que puede ser hasta de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que se le imponga la prohibición de volver a tener animales. Esta es una facultad que habilita la ley Ángel también en procesos policivos”, finalizó Padilla.

