Feria de empleo del Sena y otras convocatorias que buscan trabajadores en Bogotá

Casi 3.500 vacantes de empleo intentarán cubrirse en Bogotá, en tres jornadas realizadas entre el jueves 9 de abril y el viernes 10.

A través de la Agencia Pública de Empleo (APE), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizará una nueva feria de empleo en su sede Regional Distrito Capital, de la calle 65 #11-70, desde las 7:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde del jueves, para personas víctimas del conflicto armado.

La iniciativa “refleja el compromiso del SENA con la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo productivo de la ciudad”, en el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en el que su convocatoria “articula empleo, emprendimiento y orientación ocupacional en distintos puntos de la ciudad”.

Requisitos serán reducidos al mínimo:

De acuerdo con el SENA, entendiendo la realidad de las víctimas del conflicto y sus barreras históricas, “en esta convocatoria se flexibilizaron los requisitos, reduciendo al mínimo las exigencias de experiencia laboral, estudios y referencias personales”.

Además, según la directora encargada de empleo y trabajo del SENA, Elsa Bohórquez, se ofrecerán “vacantes en distintas áreas con el propósito de fortalecer las oportunidades de empleo para esta población y facilitar su acceso directo a procesos de selección”.

La feria contará con la participación de empresas de los sectores de las tecnologías de la información y comunicación, servicio al cliente y logística, para lograr la contratación directa de algunos de los aspirantes.

‘Talento Capital’ realizará otras dos jornadas de búsqueda de empleo:

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de la iniciativa ‘Talento Capital’ de la Secretaría de Desarrollo Económico, desarrollará otras dos jornadas de búsqueda de empleo antes de que termine la semana.

El jueves 9 de abril será de manera virtual, desde las 3:00 de la tarde, para promotores mercaderistas y preventistas de tienda con moto. Una convocatoria abierta para bachilleres y técnicos o tecnólogos.

Y el viernes 10 de abril será de manera presencial, en la carrera 13 #27-00, Local 177, para ocupar los cargos de agente de control de seguridad, guarda, agente bilingüe y conductor con licencia C1.