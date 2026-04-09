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Capturan a los delincuentes detrás del secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá

Los delincuentes aparentaban hacer parte de las disidencias y exigieron una alta suma de dinero.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
08:37 a. m.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la captura de seis personas relacionadas con el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero, ocurrido en el municipio de Viotá en junio de 2025. El religioso permaneció 40 días en cautiverio.

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Jaimes hace parte de la Orden Religiosa de San Agustín y aquel 17 de junio había salido de la finca Casacoima para atender una cita. Horas después, se encontró su carro abandonado, por lo que se supo que fue interceptado por los secuestradores.

Sacerdote estuvo 40 días secuestrado

A través de siete allanamientos en Viotá, Sibaté y Bogotá, efectuados a primera hora del martes 7 de abril, fueron ubicados los seis criminales e incautados seis celulares y un vehículo.

Los capturados hacen parte de Los Stone, subestructura que se hace pasar como disidencia de las Farc para intimidar a las víctimas. Ellos portaban prendas militares y enviaban videos a la familia del sacerdote desde una zona rural del municipio, simulando que se encontraba en un campamento clandestino.

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Durante el secuestro, exigieron 10 mil millones de pesos. Se hicieron pasar como integrantes del Frente Carlos Patiño y Frente Isaías Pardo. Para ubicarlos, las autoridades habían ofrecido hasta 10 millones de pesos.

Se hacían pasar como disidentes de las Farc

Por otro lado, las autoridades señalaron que, tanto el cabecilla como otros miembros de esta estructura, habían pertenecido al Frente 42 de las extintas Farc, facción que operaba en Viotá y corredor del Tequendama.

Los seis detenidos enfrentarán cargos por secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada y tenencia y fabricación de armas. De ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 40 años tras las rejas.

Aparte de estar presentes en Viotá, generaban pánico en Silvania, Fusagasugá, Sibaté y Guachetá, donde cometían secuestros bajo el mismo modus operandi. Gracias a ello, se quedaban con aproximadamente 150 millones de pesos cada mes.

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