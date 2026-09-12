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Lideresa social fue brutalmente torturada y asesinada con arma blanca en su finca en Venadillo, Tolima

El crimen ocurrió días antes de su cumpleaños y del grado de su único hijo. Ofrecen $50 millones de recompensa por sus asesinos.

Yhonay Díaz

septiembre 12 de 2026
08:43 a. m.
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El cuerpo de una lideresa social identificada como María Mercedes Díaz, de 56 años, fue encontrado en su finca, en Tolima, con múltiples heridas por arma blanca.

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De acuerdo con la información preliminar del caso, el cuerpo de la mujer presentaba evidentes signos de tortura.

El crimen ocurrió a pocos días de su cumpleaños y de la ceremonia de grado de su único hijo.

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María Mercedes Díaz fue torturada y asesinada con arma blanca

En la diligencia de inspección y verificación del cuerpo, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca.

Su cadáver fue encontrado en el interior de su finca, ubicada en la vereda Palmarosa, en el municipio de Venadillo, Tolima.

Las autoridades tratan de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos. Buscan establecer si el crimen tiene relación con los trabajos que realizaba la víctima en pro del campo y el turismo rural.

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Millonaria recompensa por los asesinos de María Mercedes Díaz

El crimen de María Mercedes Díaz se suma a las alarmantes cifras de violencia contra la mujer en Colombia, particularmente en zonas rurales donde las víctimas pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y en el análisis de las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer.

Por el esclarecimiento de este caso, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con la identidad y el paradero de los asesinos.

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