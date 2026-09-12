Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica

El Gobierno Nacional intensificó su ofensiva contra el ELN en Cesar, con una estrategia que busca desarticular el cartel de la gasolina que financia actividades terroristas y narcotráfico en la región.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y la cúpula militar y policial, encabezaron un operativo en Aguachica, sur de Cesar, tras los atentados terroristas del ELN en Pelaya hace dos semanas.

La operación se concentra en proteger la infraestructura estratégica y cortar las rutas de abastecimiento de combustible ilegal.

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Poliducto en Aguachica en jaque por el ELN

El ministro del Interior explicó que se trata del poliducto de gasolina que conecta Santa Marta con Barranca a lo largo de 111 kilómetros. Aseguró que la magnitud del robo de combustible es alarmante.

"En lo corrido del año se han robado prácticamente un millón de barriles", lo que equivale a 42 millones de galones.

Este combustible robado sería transportado hacia el Catatumbo a través de las vías de Ocaña, La Mata, Teorama y Convención, donde alimenta la producción de coca en 50.000 hectáreas destinadas al narcotráfico, indicó el mininterior.

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Los frentes de acción del Gobierno Nacional al cartel de combustible del ELN

"Hay que bloquear y controlar las dos carreteras, controlar el poliducto, reconstruir las estaciones de policía destruidas y dotar las de sistemas antidrones.

El ministro Lara anunció que Aguachica será equipada con cámaras de seguridad para implementar biometría y detectar a los criminales cuando ingresen a la ciudad.

La operación se extendió hasta Ocaña, puerta de entrada al Catatumbo, región que alberga 12 o 13 municipios.

El Catatumbo es una región bellísima, extraordinaria, muy productiva en términos agropecuarios pero muy afectada por las mafias, por el ELN, por los bandidos de las disidencias.