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Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica

La operación en el sur de Cesar busca proteger el poliducto y cortar el suministro de combustible a zonas cocaleras del Catatumbo.

Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica
Foto: captura de video Ministerio del Interior

Yhonay Díaz

septiembre 12 de 2026
12:37 p. m.
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El Gobierno Nacional intensificó su ofensiva contra el ELN en Cesar, con una estrategia que busca desarticular el cartel de la gasolina que financia actividades terroristas y narcotráfico en la región.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y la cúpula militar y policial, encabezaron un operativo en Aguachica, sur de Cesar, tras los atentados terroristas del ELN en Pelaya hace dos semanas.

La operación se concentra en proteger la infraestructura estratégica y cortar las rutas de abastecimiento de combustible ilegal.

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Poliducto en Aguachica en jaque por el ELN

El ministro del Interior explicó que se trata del poliducto de gasolina que conecta Santa Marta con Barranca a lo largo de 111 kilómetros. Aseguró que la magnitud del robo de combustible es alarmante.

"En lo corrido del año se han robado prácticamente un millón de barriles", lo que equivale a 42 millones de galones.

Este combustible robado sería transportado hacia el Catatumbo a través de las vías de Ocaña, La Mata, Teorama y Convención, donde alimenta la producción de coca en 50.000 hectáreas destinadas al narcotráfico, indicó el mininterior.

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Los frentes de acción del Gobierno Nacional al cartel de combustible del ELN

"Hay que bloquear y controlar las dos carreteras, controlar el poliducto, reconstruir las estaciones de policía destruidas y dotar las de sistemas antidrones.

El ministro Lara anunció que Aguachica será equipada con cámaras de seguridad para implementar biometría y detectar a los criminales cuando ingresen a la ciudad.

La operación se extendió hasta Ocaña, puerta de entrada al Catatumbo, región que alberga 12 o 13 municipios.

El Catatumbo es una región bellísima, extraordinaria, muy productiva en términos agropecuarios pero muy afectada por las mafias, por el ELN, por los bandidos de las disidencias.

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