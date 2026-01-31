Finalizaron las obras en Cundinamarca de hospital público que entraría al listado de los 250 mejores del mundo

Al cierre de enero de 2026, finalizaron las obras del Hospital Universitario La Samaritana, en Cota, Cundinamarca. Así lo anunciaron la alcaldía municipal y la gobernación del departamento.

Su apertura marcará un antes y un después para los habitantes de Cota, que dejarán de depender administrativamente de otros municipios para acceder a sus tratamientos y servicios de salud.

Llama la atención que “el Hospital Universitario La Samaritana se posiciona como el mejor hospital público de Colombia y uno de los 250 mejores del mundo según la revista Newsweek: este logro se basa en la experiencia del paciente, métricas de calidad y recomendaciones de expertos médicos”.

Además, contará con una sala de partos propia, que permitirá a futuras generaciones ser registradas en Cota. Una noticia que fortalece la identidad del municipio y trae esperanza a sus familias.

El mejor hospital público del país:

Con una inversión cercana a los 23.643 millones de pesos, el Hospital La Samaritana de Cota se posiciona como el mejor hospital público del país, con todo y que su apertura está prevista para el mes de abril.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, “su llegada a Cota representa una garantía de calidad técnica para los habitantes”, con “servicios especializados y atención materno-infantil”.

La Samaritana contará con cinco consultorios destinados a medicina general y especializada, en las áreas de medicina interna, ginecología, pediatría, cardiología, gastroenterología, dermatología, oftalmología, psiquiatría y odontología.

A pesar de que su porcentaje de ejecución era parcial cuando inició el actual periodo de Gobierno, incluye una zona de imágenes, laboratorio clínico, área de fisioterapia y terapia ocupacional.

