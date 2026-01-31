Finalizaron las obras en Cundinamarca de hospital público que entraría al listado de los 250 mejores del mundo
Tras su apertura, “los niños y niñas podrán nacer directamente en su municipio, lo que permitirá que su registro civil y cédula de ciudadanía lo acrediten”.
Al cierre de enero de 2026, finalizaron las obras del Hospital Universitario La Samaritana, en Cota, Cundinamarca. Así lo anunciaron la alcaldía municipal y la gobernación del departamento.
Su apertura marcará un antes y un después para los habitantes de Cota, que dejarán de depender administrativamente de otros municipios para acceder a sus tratamientos y servicios de salud.
Llama la atención que “el Hospital Universitario La Samaritana se posiciona como el mejor hospital público de Colombia y uno de los 250 mejores del mundo según la revista Newsweek: este logro se basa en la experiencia del paciente, métricas de calidad y recomendaciones de expertos médicos”.
Además, contará con una sala de partos propia, que permitirá a futuras generaciones ser registradas en Cota. Una noticia que fortalece la identidad del municipio y trae esperanza a sus familias.
El mejor hospital público del país:
Con una inversión cercana a los 23.643 millones de pesos, el Hospital La Samaritana de Cota se posiciona como el mejor hospital público del país, con todo y que su apertura está prevista para el mes de abril.
De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, “su llegada a Cota representa una garantía de calidad técnica para los habitantes”, con “servicios especializados y atención materno-infantil”.
La Samaritana contará con cinco consultorios destinados a medicina general y especializada, en las áreas de medicina interna, ginecología, pediatría, cardiología, gastroenterología, dermatología, oftalmología, psiquiatría y odontología.
A pesar de que su porcentaje de ejecución era parcial cuando inició el actual periodo de Gobierno, incluye una zona de imágenes, laboratorio clínico, área de fisioterapia y terapia ocupacional.
