Padre e hijo caen en un campo minado y dos menores mueren en medio del fuego cruzado en El Tarra

La situación de orden público en el Catatumbo continúa deteriorándose, las autoridades reconocen que la violencia no da tregua y que los civiles siguen siendo las principales víctimas.

En el municipio de El Tarra, Norte de Santander, una serie de hechos violentos ocurridos casi de manera simultánea dejaron un saldo devastador: personas heridas por minas antipersonal, menores muertos en enfrentamientos armados y una joven desaparecida.

Padre e hijo murieron tras caer en un campo minado

En el sector conocido como Tres Aguas, un padre y su hijo cayeron en un campo minado, instalado en medio del territorio donde operan grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, ambos activaron un artefacto explosivo mientras se encontraban en esta zona rural.

Tras la detonación, unidades del Ejército Nacional lograron evacuar a las dos víctimas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica, luego de resultar heridas por el explosivo.

Dos menores murieron en medio del fuego cruzado en El Tarra

En hechos aislados, pero ocurridos en el mismo contexto de confrontación armada, dos menores de edad perdieron la vida en medio del fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las Farc, estructuras que se disputan el control del territorio.

A este panorama se suma el de una joven que permanece desaparecida luego de que se registraran nuevos episodios violentos en la zona. Hasta el momento, su paradero es desconocido.

Finalemente, el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó la gravedad de la situación: