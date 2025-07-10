Firman nuevo acuerdo entre la Alcaldía de Medellín y la UBPD para localizar a más de 4.000 desaparecidos

Medellín ha dado un paso significativo en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

RELACIONADO Video registró el crimen de una niña de 13 años a manos de otro menor de 17 en Medellín

Firman acuerdo para buscar a personas desaparecidas en Medellín

La Alcaldía y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos recientemente firmaron un convenio que se extenderá por cuatro años, con el objetivo de ubicar a más de 4.000 personas de las que no se tiene rastro.

Este acuerdo busca cerrar un capítulo doloroso de la historia de Antioquia, una región fuertemente afectada por el conflicto. Según la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, Antioquia registra 25.794 casos de desaparición, de los cuales 4.168 corresponden a Medellín.

El convenio contempla varias acciones concretas para mejorar y agilizar los procesos de búsqueda. Entre ellas se incluye el intercambio de información entre las entidades, la intensificación de la toma de muestras de ADN y un mayor acompañamiento a las familias buscadoras.

“Es la oportunidad de seguir ahondando, de seguir fortaleciendo estos lazos que nos unen en pro de buscar a los desaparecidos”, afirmó Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.

Uno de los aspectos más destacados del convenio es la construcción del ‘Memorial de Personas Ausentes’ en el cementerio Universal de Medellín.

Este espacio no solo servirá como un lugar de memoria, sino que también incluirá 300 nuevos osarios para la custodia digna de cuerpos y facilitará los procesos de identificación forense.

Medellín firmó acuerdo para buscar a personas desaparecidas

“En el Jardín Cementerio Universal, realmente allí va a haber todo un monumento a la vida, a la esperanza”, explicó Carlos Arcila, secretario de paz de la Alcaldía de Medellín.

El acuerdo también contempla la coordinación de esfuerzos para el reencuentro de personas vivas y la entrega digna de cuerpos a sus familiares.

Estas acciones buscan no solo resolver casos pendientes, sino también brindar un cierre y consuelo a miles de familias que han vivido en la incertidumbre durante décadas.