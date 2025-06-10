En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín

En horas de la mañana de este lunes 6 de octubre se registró un grave accidente de tránsito que milagrosamente no dejó víctimas.

Un video de cámaras de seguridad registró el momento exacto en el que se presenta un grave accidente de tránsito en El Poblado, en Medellín.

Dos hombres estuvieron a punto de ser aplastados por el vehículo de carga que se descolgó en la vía y bajaba a toda velocidad. Las imágenes muestran cómo lograron salvarse.

Se salvaron de milagro de ser aplastados por un camión en El Poblado

El hecho se presentó a las 8:00 de la mañana en una calle empinada y doble vía de Loma Los Balsos, en El Poblado de Medellín.

Un hombre que vestía de azul y se encontraba haciendo trabajos de mantenimiento y limpieza a un costado de la vía, se percató de que venía un camión a toda la velocidad y pudo correr y resguardarse.

Asimismo, un motociclista se encontró de frente con el camión que se volcó a escasos centímetros de él, pero logró sobrevivir al impacto.

El camión de carga cayó casi encima de la motocicleta y el hombre salió expedido.

RELACIONADO Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín

Investigan las causas del aparatoso accidente de camión en El Poblado

El aparatoso accidente, por fortuna terminó sin víctimas fatales.

Los videos muestran cómo el camión se vuelca en la mitad de la vía encontrándose de frente con el motociclista.

Tras el siniestro se presentó el cierre de Cr. 25 con Cl. 12 Sur, Loma de los Balsos, sentido occidente-oriente, por lo que por varias horas se recomendó tomar vías alternas. Las autoridades investigan las causas del accidente.