CANAL RCN
Colombia Video

Video registró el crimen de una niña de 13 años a manos de otro menor de 17 en Medellín

Las imágenes evidencian lo que habría sido una riña entre los menores que caminaban por el sector del barrio Manrique.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, en Medellín se registró un doloroso caso que terminó en el crimen de una niña de 13 años que fue asesinada con arma blanca.

En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín
RELACIONADO

En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín

La víctima fue identificada como Valentina Rodríguez, de 13 años, quien segundos antes le habría causado una herida a uno de los adolescentes a los que, al parecer, se enfrentaba a puñal con una amiga.

Los hechos ocurrieron en horas de la noche en el barrio Manrique, de la comuna 3 de Medellín.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Cámaras registraron el crimen de niña de 13 años

El doloroso caso de intolerancia quedó registrado por cámaras de seguridad.

La niña fue asesinada en medio de la calle, recibió una puñalada mortal en el pecho en medio de lo que habría sido una riña.

El cuerpo de la niña quedó tendido en plena vía pública. Tras el hecho, uno de los menores fue aprehendido y otro se presentó horas después confesando el crimen.

El asesinato de la menor cerca de la medianoche. La cámara, primero registra a dos jovencitas que persiguen a otros adolescentes, luego regresan y protagonizan la triste escena.

La menor de 13 años agrede a otro menor de 16 años con un puñal, luego llega otro joven de 15 años también armado y le causa una lesión en el pecho que en instantes le produce la muerte.

En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín
RELACIONADO

En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín

Dos menores detenidos por el crimen de niña de 13 años

Habitantes del sector manifiestan que se trató de un caso de intolerancia extrema y, al parecer, entre personas conocidas.

Uno de los involucrados sufrió una lesión menor en una mano.

“Las unidades policiales ubicaron al presunto responsable del homicidio en la unidad hospitalaria en donde se adelantó su aprehensión”, confirmó la Policía.

El otro sospechoso se presentó minutos después en una estación de Policía de la zona.

En este lugar se presentó otro menor de edad en compañía de su apoderado, quien también habría participado en estos hechos.

La Policía analiza este y otros videos y recopila testimonios para establecer que desencadenó este triste episodio de violencia.

Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín
RELACIONADO

Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Presunto responsable de fleteo a policía en Bogotá ya tenía condena por homicidio

Ejército Nacional

¿Qué hay detrás de la polémica con los helicópteros MI-17? Ejército ya había advertido incumplimientos

Medellín

En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín

Otras Noticias

Turismo

Estos son pueblos colombianos considerados como patrimonio

Los 18 tesoros históricos que son patrimonio de Colombia: listado de los pueblos reconocidos por su historia, arquitectura, cultura y demás.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 6 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 6 de octubre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Enfermedades

La peligrosa moda de TikTok de tapar la boca con cinta para roncar que pone en riesgo la respiración

Artistas

Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos

Canal RCN

Comunicado de la Selección Colombia: cambio de última hora en la convocatoria por lesión