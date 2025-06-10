Video registró el crimen de una niña de 13 años a manos de otro menor de 17 en Medellín

En las últimas horas, en Medellín se registró un doloroso caso que terminó en el crimen de una niña de 13 años que fue asesinada con arma blanca.

La víctima fue identificada como Valentina Rodríguez, de 13 años, quien segundos antes le habría causado una herida a uno de los adolescentes a los que, al parecer, se enfrentaba a puñal con una amiga.

Los hechos ocurrieron en horas de la noche en el barrio Manrique, de la comuna 3 de Medellín.

Cámaras registraron el crimen de niña de 13 años

El doloroso caso de intolerancia quedó registrado por cámaras de seguridad.

La niña fue asesinada en medio de la calle, recibió una puñalada mortal en el pecho en medio de lo que habría sido una riña.

El cuerpo de la niña quedó tendido en plena vía pública. Tras el hecho, uno de los menores fue aprehendido y otro se presentó horas después confesando el crimen.

El asesinato de la menor cerca de la medianoche. La cámara, primero registra a dos jovencitas que persiguen a otros adolescentes, luego regresan y protagonizan la triste escena.

La menor de 13 años agrede a otro menor de 16 años con un puñal, luego llega otro joven de 15 años también armado y le causa una lesión en el pecho que en instantes le produce la muerte.

Dos menores detenidos por el crimen de niña de 13 años

Habitantes del sector manifiestan que se trató de un caso de intolerancia extrema y, al parecer, entre personas conocidas.

Uno de los involucrados sufrió una lesión menor en una mano.

“Las unidades policiales ubicaron al presunto responsable del homicidio en la unidad hospitalaria en donde se adelantó su aprehensión”, confirmó la Policía.

El otro sospechoso se presentó minutos después en una estación de Policía de la zona.

En este lugar se presentó otro menor de edad en compañía de su apoderado, quien también habría participado en estos hechos.

La Policía analiza este y otros videos y recopila testimonios para establecer que desencadenó este triste episodio de violencia.