Corte ya firmó negación de la recusación de Nicolás Petro contra fiscal Barbosa

Este 17 de julio se conoció la providencia de la Corte Suprema de Justicia con la que se negó la recusación de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en contra del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

“Declarar infundada la recusación que los apoderados del señor Nicolas Petro Burgos elevaron contra el doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado, en su calidad de fiscal general de la Nación”, se lee en el documento.

El pasado 6 de julio el alto tribunal dio a conocer que esta solicitud no procede debido a que el fiscal Barbosa no es quien adelanta la investigación y por tanto no tiene injerencia en la misma, esto en el marco de las pesquisas sobre el origen de los presuntos dineros ilícitos que habría recibido el hijo del presidente de la República para financiar su campaña presidencial.

Esta determinación obedece a que el fiscal no tiene a su cargo el proceso contra Nicolás Petro, y porque no da instrucciones a los fiscales para tomar decisiones en el tema.

Nicolás Petro decidió instaurar la recusación tras una discusión que se produjo entre su papá y Barbosa por el fiscal Daniel Hernández en lo que inició como la solicitud de rendición de cuentas en un determinado caso, y que desencadenó polémicas declaraciones del mandatario en las que aseguró ser el jefe del fiscal.

Por lo anterior, la defensa de Nicolás Petro expresó preocupación en su momento argumentando que el proceso que adelanta la Fiscalía en contra de su representado no tuviera las garantías constitucionales o estuviera sujeto a sesgos políticos y personales.